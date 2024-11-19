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Доброе дело «У нас ещё есть время и нужно успеть». Четырёхлетнему Владу требуется дорогая реабилитация

«У нас ещё есть время и нужно успеть». Четырёхлетнему Владу требуется дорогая реабилитация

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У Влада серьёзные проблемы со здоровьем с рождения. Это отразилось на его развитии, в частности на речи: к четырём годам словарный запас мальчика составляет всего 50 неразборчивых слов и звукоподражаний, а фразовая речь и вовсе отсутствует. Влад посещает курсы реабилитации, на которых специалисты корректируют нарушения и помогают речевому развитию. Сейчас ему необходим очередной курс, но у мамы нет на это денег.

Влад Соколов, 4 года, Санкт-Петербург.

Резидуальная энцефалопатия, системное недоразвитие экспрессивной и импрессивной речи тяжёлой степени.

Требуется реабилитация. Стоимость 300 200 руб. Не хватает 299 117 руб.

Мама Влада стояла в очереди на процедуру ЭКО, когда узнала о своей беременности. Это было настоящее чудо! Но, к сожалению, сама беременность протекала с осложнениями: врачи диагностировали маловодие и тазовое предлежание, дважды будущая мама лежала на сохранении в больнице. И хоть Влад родился в срок, а его состояние медики оценили как хорошее – 8/9 баллов по шкале Апгар, вскоре выяснилось: у малыша серьёзные проблемы со здоровьем.

Почти сразу после рождения Владу диагностировали перинатальную энцефалопатию – поражение головного мозга. Нейросонография, которую крохе провели в три месяца, показала увеличение желудочков головного мозга и незначительное скопление жидкости в них же. Всё это могло пройти, никак не отразившись на развитии ребёнка. Родители Влада надеялись на лучшее, но к двум годам мальчик говорил редко и мало, а обследования выявили у него целый комплекс нарушений: задержку психоречевого развития, общее недоразвитие речи, сенсомоторную алалию, дизартрию и СДВГ.

В четыре года Влад понимает обращенную речь на бытовом уровне, говорит отдельными словами или слогами. В активном словаре ребёнка всего 50 неразборчивых слов и звукоподражаний, фразовая речь отсутствует. Наблюдаются и проблемы поведенческого характера: Влад легко возбудим, его внимание очень быстро истощается. Скорректировать нарушения развития ребёнка и дать толчок его речевому развитию помогают только интенсивная реабилитация и регулярные занятия с логопедом, дефектологом и нейропсихологом.

Сейчас Владу требуется новый курс реабилитации. До этого мальчик проходил курсы лечения в одном из петербургских центров реабилитации, и это лечение всегда радовало результатами. Готовы Влада принять и сейчас. Но стоимость курса более 300 тысяч рублей. В данный момент родители мальчика находятся в процессе развода, и маме, в одиночку воспитывающей двоих детей, самой не собрать эту сумму. В поисках помощи она обратилась в благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств. На данный момент удалось собрать лишь 14% от необходимой суммы.

Для Влада каждый курс реабилитации — шанс обрести нормальную жизнь и наконец-то свободно заговорить. Очень важно вложить как можно больше усилий в развитие ребёнка до пяти лет, ведь, по прогнозам врачей, с наступлением этого возраста коррекция развития мальчика до нормы станет маловероятной.

«У нас ещё есть время и нужно успеть!» — говорит мама Влада.

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