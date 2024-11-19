Продуктивный диверсант. За поджоги релейных шкафов житель Петербурга получил 13 лет колонии

К 13 годам колонии за поджог четырех релейных шкафов и попытку уничтожить еще один суд в Петербурге приговорил Максима Бубенщикова. Ему платили максимум 24 тысячи рублей.

О приговоре Бубенщикову 19 ноября сообщает пресс-служба судов. «Подработку» осужденный нашел в конце июля прошлого года. Он купил гвоздодер, щепу, жидкость для розжига и поехал с этим набором на электричке в Лисий Нос. Выйдя на платформу, он пошел пешком вдоль путей в сторону города, пока не увидел шкаф.

Бубенщиков, установил суд, убедился, что рядом нет камер, вскрыл шкаф, налил в щепу жидкость, облил ей же внутренности шкафа и поднес зажигалку. Как горит, по инструкции, снял на видео, «демонстрируя при этом заранее оговоренный с неустановленным лицом условный знак в виде скрещенных пальцев вытянутой руки». Пожар стоил ОЖД 138 тысяч, Бубенщиков заработал 12 тысяч.

На обратном пути ближе к станции был еще один шкаф, но его Бубенщиков вскрыть не смог.

Позднее он сжег еще два шкафа ближе к станции Белоостров, а 3 августа отправился на перегон Лебяжье-Калище. Ущерб — 336 тысяч рублей, 84 тысячи и 40 тысяч.

Бубенщиков признал, что жег шкафы, но не признал себя диверсантом. Суд назначил наказание в виде 13 лет свободы, а в совокупности преступлений 14,5 лет. Первые четыре года отбывать наказание фигурант должен в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.