В Петербурге проходит Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады

С 18 по 20 ноября спортсмены будут соревноваться в пауэрлифтинге, боулинге и бочче. Также в программу турнира вошли состязания по юнифайд-бочче и юнифайд-боулинг — в таком формате особенные атлеты играют в одной команде со спортсменами без интеллектуальных нарушений развития, что способствует социальной адаптации.

Соревнования проводятся при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, правительства Санкт-Петербурга и программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Всего на Спартакиаду собралось более 600 участников — включая не только атлетов, но и тренеров, и специалистов, — из 30 регионов России и Белоруссии.

Проигравших не будет — по правилам Специальной Олимпиады, награды получат все спортсмены, т. к. главная цель Специального Олимпийского движения — создание равных возможностей для всех, отмечают организаторы.

«Людей с ментальными особенностями принято было прятать по домам и интернатам. Но наша задача — показать этим ребятам, что мир открыт для них, а миру — помочь их принять, — говорит Ольга Слуцкер, президент Специальной Олимпиады России. — Мы хотим, чтобы люди с особыми потребностями могли полноценно путешествовать, играть, двигаться, а главное — общаться, смеяться, находить новых друзей и поддержку».

«Спартакиада — это отличная возможность для людей с особенностями ментального развития погрузиться в атмосферу дружбы и позитивного спортивного азарта без барьеров и условностей», — добавил Александр Дыбаль, начальник департамента коммуникаций компании «Газпром нефть». В рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компания «Газпром нефть» обеспечила экипировкой, билетами и проживанием во время Спартакиады спортсменов и их тренеров из шести регионов России: Омской, Томской, Оренбургской и Тюменской областей, а также из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Специальная Олимпиада России — движение, которое обеспечивает круглогодичную спортивную подготовку и соревнования по различным видам спорта олимпийского типа для детей и взрослых с ментальными особенностями развития. Ежегодно по программе Специальной Олимпиады проводится около 5 тысяч физкультурных мероприятий муниципального, регионального и всероссийского уровней, в которых задействованы около 140 тысяч особенных людей. Под эгидой движения реализуются не только спортивные мероприятия, но и программы, направленные на социальную адаптацию и вовлечение атлетов с ментальными особенностями развития и их близких в жизнь общества.