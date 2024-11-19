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Происшествия Водитель уехал, сбив подростка на обочине в Шушарах

Водитель уехал, сбив подростка на обочине в Шушарах

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15 комментариев

Полиция ищет водителя, который оставил место аварии и сбитого подростка в Пушкинском районе Петербурга.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 19 ноября, 17-летний пешеход оказался на пути автомобиля у дома 24/2 на Новгородском проспекте накануне немногим позже половины седьмого вечера. По предварительным данным, юноша шёл по правой обочине в попутном направлении.

По информации ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), пострадавший из Краснодарского края, живёт в Шушарах. В детскую больницу его доставили в состоянии средней степени тяжести с переломом правой ноги.

«Полиция устанавливает личность и местонахождение скрывшегося водителя», — добавили в ведомстве.

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Комментарии
16
theHard
2 часа
идти надо навстречу движению☝️
Delon
1 час
Телефон в одной руке, стакан с кофе в другой. Одежда, как у большинства, тёмная.
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