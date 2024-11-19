Сладость или гадость? Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму

Иногда от одной только фотографии во рту начинает вязать Источник: Дарья Селенская / Городские порталы







Ноябрь считается самым разгаром сезона хурмы. С одной стороны, всё реже встречаются недозревшие и слишком вяжущие ягоды, с другой — они еще не успели превратиться в потекшую размазню. А значит, самое время наесться хурмы так, чтобы еще несколько месяцев о ней не вспоминать. Но перед этим не помешает узнать, сколько в день ее можно съесть и кому этого делать нельзя вообще.

Чем полезна хурма

Главная (но не единственная) ценность хурмы — антиоксиданты, которые в этих ягодах содержатся в большом количестве. Это и укрепляющий иммунитет бета-каротин (его в хурме даже больше, чем в моркови и тыкве), и поддерживающий здоровье витамин А, и знаменитый витамин С, который в комплексе с витаминами группы В стимулирует деятельность иммунной системы, повышая сопротивляемость организма вирусам и бактериям.

— Также в хурме содержится витамин Р, который в сочетании с аскорбиновой кислотой благотворно влияет на сосуды, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — Это улучшает кровоток и является отличной профилактикой атеросклероза.

Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы». Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, у хурмы разнообразный микроэлементный состав. Например, она содержит магний. Он нормализует работу сердечной мышцы, благотворно действует на нервную систему, улучшает усвоение других полезных веществ. Также в составе этого фрукта есть калий, способствующий выводу избытка воды из организма, что полезно для людей, склонных к повышению артериального давления.

— Хурма отвечает за иммунитет, — подытоживает диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — В ней большое количество витамина А, йода, селена, минералов, полезных для щитовидной железы. Снижается активность щитовидной железы — падает иммунитет. Хурма стимулирует обновление клеток легких и бронхов, так что она вполне может подойти для профилактики кашля.

Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.

Сколько хурмы можно съесть за день

По словам Тамары Крамчениновой, чтобы обеспечить суточную потребность в питательных веществах, достаточно съедать две-три хурмы в день. Но в этом вопросе важно учитывать, сколько простых сахаров вы съедаете за день. В среднем хурма весит около 250 граммов, а ее калорийность варьируется в диапазоне от 150 до 220 ккал (у более мелких сортов, понятное дело, меньше). Так что объедаться хурмой — развлечение не очень здоровое.

Кому нельзя есть хурму

Врачи не рекомендуют есть хурму во время обострения хронических заболеваний пищеварительного тракта. Также ее лучше обходить стороной людям с проблемами с камнеобразованием в почках, так как у хурмы есть мочегонный эффект. Запретным плодом она считается и для детей до трех лет. Но одними противопоказаниями этот список не ограничивается.

— Любители хурмы и других вяжущих ягод и фруктов рискуют вырастить «волокнистый камень» в желудке — так называемый фитобезоар, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Они бывают такими, что заполняют всю полость: «запирают» вход и выход из желудка. А образуются из-за употребления в пищу кожуры ягод и фруктов с большим содержанием танина — вяжущего вещества. У меня, кстати, была пациентка с фитобезоаром от хурмы. Она просто на даче сидела и ела хурму килограммами. Думали, опухоль, а оказалось, что это безоар. Его эндоскописты убирали.

Ирина Бородина — главный диетолог Министерства здравоохранения Свердловской области, врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.

Безоар — плотное скопление частично переваренных и непереваренных остатков, которое обычно возникает в желудке. Около 70% всех встречающихся безоаров — фитобезоары. Они состоят из непереваренных частей фруктов и овощей, таких как клетчатка, кожура и семена. Клинические проявления при наличии безоара не характерны, а могут отсутствовать вовсе. Жалобы больных варьируются от ощущения тяжести в желудке до сильнейших болей, сопровождающихся рвотой.

Можно ли есть хурму при сахарном диабете

Категорических противопоказаний по части хурмы для диабетиков нет. Но это не значит, что ей можно объедаться: больше 50–100 граммов хурмы в день употреблять не стоит. Для большей уверенности можно проконсультироваться с врачом.

Всё дело в том, что в хурме довольно много углеводов, четверть от общего количества которых приходится на глюкозу и фруктозу. При этом у нее невысокий гликемический индекс. Связано это с тем, что во фрукте много танинов, которые замедляют всасывание питательных веществ, в том числе и углеводов. Больше всего танинов в менее зрелых ягодах, поэтому диабетикам рекомендуют в первую очередь обращать внимание именно на них. Потому что так и глюкоза в крови повышаться будет более плавно, и сахаров в таких ягодах содержится меньше, чем в зрелых, зато много пищевых волокон, что полезно для диабетиков и людей, склонных к набору веса.