Ночной пожар в Буграх: горели автомобили, полиция расследует уголовное дело

Полиция расследует ночной поджог автомобилей в Буграх Всеволожского района Ленобласти, об этом 19 ноября сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ. За ночь понедельника там сгорели три машины.

В полиции уточняют, что сообщение о возгорании на парковке у Чайной, 4, поступило в половине второго ночи. По предварительным данным, пожар начался с подкапотного пространства автомобиля Range Rover Sport, принадлежащего 30-летней женщине. В результате огонь перекинулся на соседние машины — BMW 645 и Kia Rio. В настоящее время устанавливается причина возгорания, ведется сбор доказательств.