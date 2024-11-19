Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как 0

2 м/c,

ю-з.

 748мм 92%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,94
EUR 105,46
Оплата лицом в метро стартует
Дом Радио
Меняют порядок капремонта
Чемпионка мира по шахматам
Промышленный Петербург
Нападение на Вадима Евсеева
Происшествия Ночной пожар в Буграх: горели автомобили, полиция расследует уголовное дело

Ночной пожар в Буграх: горели автомобили, полиция расследует уголовное дело

1 855
1 комментарий

Полиция расследует ночной поджог автомобилей в Буграх Всеволожского района Ленобласти, об этом 19 ноября сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ. За ночь понедельника там сгорели три машины.

В полиции уточняют, что сообщение о возгорании на парковке у Чайной, 4, поступило в половине второго ночи. По предварительным данным, пожар начался с подкапотного пространства автомобиля Range Rover Sport, принадлежащего 30-летней женщине. В результате огонь перекинулся на соседние машины — BMW 645 и Kia Rio. В настоящее время устанавливается причина возгорания, ведется сбор доказательств.

Произошедшее уже квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества.

ПО ТЕМЕ
Поджог авто Бугры
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
А расследование предыдущего поджога в шушарах как идет?Нашли виновника?Или дают информацию только когда находят,а когда не находят то скромно умалчивают?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
Новости компаний
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
ТОП 5
Новости компаний
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18