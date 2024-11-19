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Общество Знакомство, как в «Красотке», и фиаско в финале. Пару петербуржцев арестовали за бизнес на живом товаре

Знакомство, как в «Красотке», и фиаско в финале. Пару петербуржцев арестовали за бизнес на живом товаре

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9 комментариев

Роман, который начинался как в фильме «Красотка», обернулся арестом для двух жителей Петербурга. По данным полиции, пара зарабатывала на небескорыстной любви жриц, трудившихся вахтовым методом.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 19 ноября, организацию занятия проституцией вменили 35-летнему петербуржцу и его 33-летней сожительнице, работавшей администратором в массажных салонах. По данным «Фонтанки», пара познакомилась, когда мужчина пришёл к петербурженке в качестве клиента. Встречи переросли в отношения, и женщина оставила подработку. Позже якобы она и предложила идею для совместного бизнеса. На опубликованном главком видео женщина просит нагрянувших полицейских быть тише — в квартире дети.

«Особенностью „предприятия“ являлось отсутствие постоянного штата „работниц“. Для этого нанимались жительницы других регионов России, которые вахтовым методом приезжали в Петербург, а заработав нужную сумму, возвращались домой», — рассказали в МВД.

Полицейские установили, что для каждой девушки арендовали отдельную квартиру, обычно студию. У каждой был свой функционал, из которого складывалась цена её общества за час — от 5 до 40 тысяч рублей. Клиентов искали с помощью рекламы в мессенджерах и на сайтах знакомств.

По данным ведомства, ежемесячно бизнес приносил владельцам более миллиона. Его прикрыли полицейские Красногвардейского района при содействии сотрудников регионального управления угрозыска. В это время для встреч девушек и клиентов были арендованы четыре квартиры.

В съемных квартирах полицейских встречали женщины в возрасте от 20 до 33 лет. Их забрали в отдел и привлекли к административной ответственности за занятие проституцией.

Среди изъятого сим-карты, телефоны, секс-игрушки, деньги, важные для следствия документы. Кроме предполагаемых «мамочки» и сутенёра, задержаны 31-летняя приезжая из Коми и 23-летняя жительница Челябинской области. Обе, как считают, работали администраторами, вторая - дистанционно.

Все четверо заключены под стражу.

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Комментарии
9
Telman_spb
1 час
древнейшая профессия. была есть и будет. в Европе это давно легализовали. платят налоги и находятся под охраной государства
468754347
2 часа
час -сорок тысяч?!? а что там за сорок тысяч?
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