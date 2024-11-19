Знакомство, как в «Красотке», и фиаско в финале. Пару петербуржцев арестовали за бизнес на живом товаре

Роман, который начинался как в фильме «Красотка», обернулся арестом для двух жителей Петербурга. По данным полиции, пара зарабатывала на небескорыстной любви жриц, трудившихся вахтовым методом.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 19 ноября, организацию занятия проституцией вменили 35-летнему петербуржцу и его 33-летней сожительнице, работавшей администратором в массажных салонах. По данным «Фонтанки», пара познакомилась, когда мужчина пришёл к петербурженке в качестве клиента. Встречи переросли в отношения, и женщина оставила подработку. Позже якобы она и предложила идею для совместного бизнеса. На опубликованном главком видео женщина просит нагрянувших полицейских быть тише — в квартире дети.

«Особенностью „предприятия“ являлось отсутствие постоянного штата „работниц“. Для этого нанимались жительницы других регионов России, которые вахтовым методом приезжали в Петербург, а заработав нужную сумму, возвращались домой», — рассказали в МВД.

Полицейские установили, что для каждой девушки арендовали отдельную квартиру, обычно студию. У каждой был свой функционал, из которого складывалась цена её общества за час — от 5 до 40 тысяч рублей. Клиентов искали с помощью рекламы в мессенджерах и на сайтах знакомств.

По данным ведомства, ежемесячно бизнес приносил владельцам более миллиона. Его прикрыли полицейские Красногвардейского района при содействии сотрудников регионального управления угрозыска. В это время для встреч девушек и клиентов были арендованы четыре квартиры.