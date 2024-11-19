Знакомство, как в «Красотке», и фиаско в финале. Пару петербуржцев арестовали за бизнес на живом товаре

Роман, который начинался как в фильме «Красотка», обернулся арестом для двух жителей Петербурга. По данным полиции, пара зарабатывала на небескорыстной любви жриц, трудившихся вахтовым методом.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 19 ноября, организацию занятия проституцией вменили 35-летнему петербуржцу и его 33-летней сожительнице, работавшей администратором в массажных салонах. По данным «Фонтанки», пара познакомилась, когда мужчина пришёл к петербурженке в качестве клиента. Встречи переросли в отношения, и женщина оставила подработку. Позже якобы она и предложила идею для совместного бизнеса. На опубликованном главком видео женщина просит нагрянувших полицейских быть тише — в квартире дети.
«Особенностью „предприятия“ являлось отсутствие постоянного штата „работниц“. Для этого нанимались жительницы других регионов России, которые вахтовым методом приезжали в Петербург, а заработав нужную сумму, возвращались домой», — рассказали в МВД.
Полицейские установили, что для каждой девушки арендовали отдельную квартиру, обычно студию. У каждой был свой функционал, из которого складывалась цена её общества за час — от 5 до 40 тысяч рублей. Клиентов искали с помощью рекламы в мессенджерах и на сайтах знакомств.
По данным ведомства, ежемесячно бизнес приносил владельцам более миллиона. Его прикрыли полицейские Красногвардейского района при содействии сотрудников регионального управления угрозыска. В это время для встреч девушек и клиентов были арендованы четыре квартиры.
В съемных квартирах полицейских встречали женщины в возрасте от 20 до 33 лет. Их забрали в отдел и привлекли к административной ответственности за занятие проституцией.
Среди изъятого сим-карты, телефоны, секс-игрушки, деньги, важные для следствия документы. Кроме предполагаемых «мамочки» и сутенёра, задержаны 31-летняя приезжая из Коми и 23-летняя жительница Челябинской области. Обе, как считают, работали администраторами, вторая - дистанционно.
Все четверо заключены под стражу.
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