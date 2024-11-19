Ливан заявил о согласии прекратить огонь с Израилем

«Хезболла» готова заявить о прекращении огня с Израилем по плану США. Однако в него могут быть внесены корректировки.

Об этом 19 ноября пишет Reuters, издание ссылается на спикера ливанского парламента Али Хасана Халиля. Ответ на предложение американцев был отправлен накануне послу США. Халиль считает, что решение вопроса в руках Израиля и страна может «создать 100 проблем», чтобы не соглашаться на прекращение огня.