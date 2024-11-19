Без перемен. В Петербурге одинаково мокро и прохладно и днем и ночью

Устойчивая погода с мокрым снегом и температурой, стремящейся к нулю, установилась в Петербурге 19 ноября. В ближайшие пару дней она существенно не изменится.

По данным Гидрометцентра, существенных осадков ждать не приходится, ветер также будет слабым. Температура днем не поднимется выше трех градусов тепла.

К ночи возможно усиление осадков, мокрый снег может налипнуть на провода, а температура составит от нуля до +2 градусов.