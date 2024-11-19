Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

2 м/c,

ю-з.

 746мм 90%
Подробнее
5 Пробки
USD 99,94
EUR 105,46
Меняют порядок капремонта
Чемпионка мира по шахматам
Дом Радио
Нападение на Вадима Евсеева
Промышленный Петербург
«Гойда» в Петербурге
Последствия непогоды
Город Без перемен. В Петербурге одинаково мокро и прохладно и днем и ночью

Без перемен. В Петербурге одинаково мокро и прохладно и днем и ночью

2 586
1 комментарий

Устойчивая погода с мокрым снегом и температурой, стремящейся к нулю, установилась в Петербурге 19 ноября. В ближайшие пару дней она существенно не изменится.

По данным Гидрометцентра, существенных осадков ждать не приходится, ветер также будет слабым. Температура днем не поднимется выше трех градусов тепла.

К ночи возможно усиление осадков, мокрый снег может налипнуть на провода, а температура составит от нуля до +2 градусов.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.


ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
triton1977
1 час
Для 20 ноября "не выше 3-х градусов тепла" это прям сильно не холодно))
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
Новости компаний
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Новости компаний
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
ТОП 5
Новости компаний
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18