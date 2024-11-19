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Образ жизни обзор Хоть стой, хоть падай: почему по ночам сводит икры и что с этим делать

Хоть стой, хоть падай: почему по ночам сводит икры и что с этим делать

О чем может рассказать неприятная боль

3 898
5 комментариев

Всё не так страшно, как вы могли подумать

С судорогами в икроножных мышцах, которые возникают чаще всего ночью во время сна, знакомы многие. Независимо от возраста и состояния здоровья. О серьезных заболеваниях это, к счастью, не говорит, но как минимум настроение и жизнь подпортить может изрядно. Настало время разобраться, откуда берутся судороги в икроножных мышцах и что сделать, чтобы ноги быстрее пришли в порядок. В этом нам помог флеболог.

Почему сводит икры по ночам

Болезненные судороги в икроножных мышцах называются крампи. Чаще всего они возникают ночью, а причин их появления может быть множество. Чаще всего это результат физиологических процессов, но иногда такие судороги могут указывать на проблемы со здоровьем.

— Практически всегда это связано с нарушением нервной проводимости, нарушением пути передачи импульсов из спинного мозга в нервы ног, — утверждает флеболог Валерий Султанов. — Самая частая причина этого нарушения — изменения в пояснично-крестцовом отделе позвоночника: остеохондроз, протрузии, грыжи межпозвоночных дисков и другие изменения.

Валерий Султанов — флеболог, врач УЗИ-диагностики, сосудистый хирург (ангиохирург), лазерный хирург.

Если судороги вас навещают не эпизодически, а регулярно, стоит обратиться к неврологу. Ведь они могут быть сигналом к изменениям в организме, который стоит исследовать, чтобы не упустить серьезную патологию.

— Важно при подобных ситуациях не ждать чего-то, а сразу идти к неврологам. Я всегда рекомендую некий золотой стандарт поведения такого пациента: сделать МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, и далее консультация невролога с результатами МРТ, — подытожил Валерий Султанов.

Что делать во время самой судороги

Если судорога уже началась, важно быстро и правильно действовать, чтобы уменьшить болевые ощущения и облегчить расслабление мышцы.

— Необходимо сгибать и разгибать ноги, искать положения ноги, при которых судорога ослабевает. В конечном итоге она пройдет. Также нужно сесть или встать, что часто почти сразу помогает, — рекомендует Валерий Султанов.

Кроме того, во время самой судороги попробуйте растянуть икроножную мышцу, походить, принять горячий душ или помассировать больное место.

А вас беспокоят икроножные судороги?

Да, очень часто
Бывает, но редко
Вообще нет
Первый раз слышу об этом
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Комментарии
5
Cashmare
53 минуты
особенно во время утренних потягушек в стиле "вызывайте экзорциста". бодрит похлеще будильника
Yuri_SPb
1 час
Бывает редко. "Нужно сесть или встать" да там и вопросов быть не может)))
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