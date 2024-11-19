Дело не только в макияже. 7 ошибок, из-за которых вы выглядите старше

Хотите выглядеть моложе и свежее? Дьявол кроется в деталях. Иногда мы выглядим старше из-за ошибок в выборе формы бровей, оттенка помады или даже стрижки. Как избежать этих промахов, рассказывают коллеги из Marie Claire.

Неудачная форма бровей

Тренд на натуральные брови со слегка приподнятым кончиком появился не случайно. Именно такая форма делает взгляд более открытым и визуально подтягивает веко, которое со временем теряет упругость. В то же время брови, напоминающие тонкие «ниточки», чрезмерно широкие брови и опущенные кончики могут визуально добавить вам возраст или создать впечатление, что вы не следите за модой.

Неухоженная кожа рук

Известно, что шея и руки часто выдают возраст женщины. Хорошая новость: есть методы, которые помогут как можно дольше сохранять кожу здоровой. Минимальных усилий требует регулярное увлажнение кожи рук, задача чуть сложнее — регулярно следить за маникюром. Дополнительно можно наносить на руки скраб и делать для них ванночки.

Темный цвет волос

Иногда эксперименты с волосами приводят к неожиданным результатам, далеким от той картинки, которую вы показывали мастеру. Есть негласное правило: светлые оттенки помогают выглядеть моложе. Конечно, бывают и удачные темные окрашивания, но лучше всего работать с профессионалом и обсуждать все детали.

Неправильное белье

Даже идеальные природные данные может испортить неправильно выбранное белье, которое искажает форму груди. При покупке бюстгальтера не стремитесь к тому, чтобы визуально создать больший размер — неподходящий лифчик с пустотой внутри только уменьшит грудь для стороннего наблюдателя. Помните: правильно подобранное белье застегивается на крайнюю застежку, а лямка располагается под лопатками.

Еще не забывайте, что универсального комплекта белья не существует. К примеру, для похода в офис нужна не та же модель, что для пробежки. Так что при выборе ориентируйтесь на главный критерий — ваше удобство.

Неподходящая помада

Одна из распространенных ошибок — неправильный выбор помады. Важно, чтобы оттенок гармонировал с тоном вашей кожи.

Классические варианты, которые подходят почти всем:

нюдовые,

пыльно-розовые,

красные тона.

С коралловыми, ярко-розовыми, бежевыми, перламутровыми и коричнево-серыми цветами лучше быть осторожнее, так как они часто упрощают образ, делают лицо бледным и создают уставший вид.

Обратите внимание и на текстуру. Матовая помада подчеркивает морщинки и уменьшает объем губ. Блестящие покрытия более универсальны — они визуально придают губам объем.

Устаревшая стрижка

Неподходящая стрижка, особенно устаревшая или не соответствующая форме лица, может внешне увеличить возраст и сделать образ более уставшим. Так что если вы задумались о радикальных переменах, не стоит принимать решение на основе фото из интернета.

Круглолицым подойдут прямой пробор и мягкие линии в стрижках — например, рваная челка или челка-шторка. Если у вас квадратная форма лица, лучше выбирать менее графичные варианты — например, прически с боковым неровным пробором. При смене имиджа важно помнить, что с новой прической придется осваивать и новую укладку. А волосы после окрашивания требуют особого ухода, иначе они могут стать более ломкими и тонкими.

Мочки ушей

Со временем кожа теряет упругость не только на лице, шее и груди, но и в области ушей. Особенно это заметно у женщин, которые часто носят тяжелые серьги. Постоянное растяжение делает мочки дряблыми и деформированными.