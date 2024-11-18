В Китае компания будет платить одиноким сотрудникам за свидания

Компания на юге Китая ввела денежные поощрения, чтобы побудить одиноких сотрудников ходить на свидания, стремясь укрепить чувство принадлежности и повысить общий уровень счастья. Об этом 18 ноября пишет издание South China Morning Post, ссылаясь на публикацию Всеобщего профсоюза труда провинции Гуандун.

Речь идет о базирующейся в Шэньчжэне компании по производству фототехники Insta360, которая для поощрения романтических связей между своими сотрудниками пообещала выплачивать работникам вознаграждение в размере 66 юаней (9 долларов США) за создание новых пар на специально созданной онлайн-платформе знакомств.

Если сотрудник успешно найдет на этой платформе партнера со стороны и сохранит с ним отношения в течение трех месяцев, компания вознаградит каждого партнера по 1000 юаней (140 долларов США).

За первые три месяца было создано около 500 объявлений, а их авторам выплачено в общей сложности 1380 долларов. Пока выплаты за успешные знакомства не производились, поскольку проект был запущен менее трех месяцев назад.

В последние годы в Китае наблюдается постоянное снижение уровня заключения браков. Кроме того, в прошлом году уровень рождаемости в стране достиг рекордно низкого уровня: с 6,77 рождения на 1000 в 2022 году до 6,39 рождения в 2023 году.