Пять человек пострадали под Тель-Авивом в результате перехвата ливанских ракет

В результате ливанского ракетного обстрела города Рамат-Ган, расположенного в пригороде Тель-Авива, пострадало пять человек. Об этом вечером 18 ноября сообщает израильский канал N12.

Отмечается, что одна ракета была перехвачена вооруженными силами Израиля и часть ее двигателя упала на пустой автобус на границе Рамат-Гана и Бней-Брака, в следствие чего случился сильный пожар.

От упавших на город обломков 50-летняя женщина получила тяжелые ранения, еще один человек – ранения средней степени тяжести и трое – легкие ранения.

Напомним, что 19 ноября в Бейрут прибудет американский спецпосланник Амос Хокстайн, чтобы обсудить с председателем парламента Ливана Набихом Берри план завершения войны с Израилем, предложенный США. «Хезболла» положительно отреагировала на план Штатов, однако ливанскую сторону смущает пункт, в котором Израилю будет предоставлено право наступления, если Ливан не будет выполнять условия договора.