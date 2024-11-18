«Хезболла» готова рассмотреть предложение США о прекращении огня с Израилем

«Хезболла» положительно отреагировала на план США о прекращении огня с Израилем. Возможные варианты завершения войны ливанские власти обсудят с американским спецпосланником Амосом Хокстайном, который прибудет в Бейрут во вторник, 19 ноября, пишет LBC International.

Председатель парламента Ливана Набих Берри, ведущий переговоры от имени «Хезболлы», ранее отмечал, что ливанская сторона может не согласиться с одним из пунктов плана, который предусматривает создание комиссии по мониторингу за выполнением резолюции 1701 СБ ООН под эгидой США, которая в 2006 году дала Израилю и «Хезболле» возможность остановить боевые действия. Берри отметил, что присутствие западных сил на территории страны неприемлемо для Ливана, пишет Al Arabiya English.

Также пунктом, который смущает ливанскую сторону, является предоставление Израилю права наступления, если Ливан не будет выполнять условия договора.

Документ, разработанный США, состоит из 13 пунктов. Согласно плану, Израиль должен будет вывести свои войска из Ливана в течение 7 дней с момента подписания соглашения о прекращении огня. Ливанские власти, в свою очередь, будут обязаны остановить действия вооруженных группировок.