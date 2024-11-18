Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -1

3 м/c,

ю-з.

 742мм 90%
Подробнее
2 Пробки
USD 99,94
EUR 105,46
Меняют порядок капремонта
Чемпионка мира по шахматам
Дом Радио
Нападение на Вадима Евсеева
Промышленный Петербург
«Гойда» в Петербурге
Последствия непогоды
Общество «Хезболла» готова рассмотреть предложение США о прекращении огня с Израилем

«Хезболла» готова рассмотреть предложение США о прекращении огня с Израилем

604
1 комментарий

«Хезболла» положительно отреагировала на план США о прекращении огня с Израилем. Возможные варианты завершения войны ливанские власти обсудят с американским спецпосланником Амосом Хокстайном, который прибудет в Бейрут во вторник, 19 ноября, пишет LBC International.

Председатель парламента Ливана Набих Берри, ведущий переговоры от имени «Хезболлы», ранее отмечал, что ливанская сторона может не согласиться с одним из пунктов плана, который предусматривает создание комиссии по мониторингу за выполнением резолюции 1701 СБ ООН под эгидой США, которая в 2006 году дала Израилю и «Хезболле» возможность остановить боевые действия. Берри отметил, что присутствие западных сил на территории страны неприемлемо для Ливана, пишет Al Arabiya English.

Также пунктом, который смущает ливанскую сторону, является предоставление Израилю права наступления, если Ливан не будет выполнять условия договора.

Документ, разработанный США, состоит из 13 пунктов. Согласно плану, Израиль должен будет вывести свои войска из Ливана в течение 7 дней с момента подписания соглашения о прекращении огня. Ливанские власти, в свою очередь, будут обязаны остановить действия вооруженных группировок.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Хезболла Израиль Ливан США Прекращение огня
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Эд Хэммет
24 минуты
В Ливане армия-невидимка. Хезболла намного сильнее армии Ливана. Израиль не подпишет никакое соглашение, где за нарушение резолюции 1701 не предусмотрена возможность зачистки юга Ливана от боевиков.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Новости компаний
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Новости компаний
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
ТОП 5
Новости компаний
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18