Парашютная улица оказалась во тьме. Почему — объяснил «Ленсвет»

Парашютная улица на северо-западе Петербурга оказалась без света вечером 18 ноября. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель.
Отмечается, что уличное освещение пропало от Плесецкой до Долгоозерной улицы. Помимо этого на протяжении этого участка перестали работать светофоры.
Как рассказали нашему изданию в СПб ГБУ «Ленсвет», бригада специалистов уже на месте. Учреждение направило заявку в электросетевую организацию.
«Нет напряжения в пункте питания уличного освещения от трансформаторной подстанции», — объяснили в «Ленсвете».
Обновлено: в 20:00 «Ленсвет» отчитался о восстановлении работы уличного освещения.
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