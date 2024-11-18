Парашютная улица оказалась во тьме. Почему — объяснил «Ленсвет»

Парашютная улица на северо-западе Петербурга оказалась без света вечером 18 ноября. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель.

Источник: Читатель «Фонтанки»

Отмечается, что уличное освещение пропало от Плесецкой до Долгоозерной улицы. Помимо этого на протяжении этого участка перестали работать светофоры.

Как рассказали нашему изданию в СПб ГБУ «Ленсвет», бригада специалистов уже на месте. Учреждение направило заявку в электросетевую организацию.

«Нет напряжения в пункте питания уличного освещения от трансформаторной подстанции», — объяснили в «Ленсвете».

Обновлено: в 20:00 «Ленсвет» отчитался о восстановлении работы уличного освещения.