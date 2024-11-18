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Город Парашютная улица оказалась во тьме. Почему — объяснил «Ленсвет»

Парашютная улица оказалась во тьме. Почему — объяснил «Ленсвет»

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3 комментария

Парашютная улица на северо-западе Петербурга оказалась без света вечером 18 ноября. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель.

Отмечается, что уличное освещение пропало от Плесецкой до Долгоозерной улицы. Помимо этого на протяжении этого участка перестали работать светофоры.

Как рассказали нашему изданию в СПб ГБУ «Ленсвет», бригада специалистов уже на месте. Учреждение направило заявку в электросетевую организацию.

«Нет напряжения в пункте питания уличного освещения от трансформаторной подстанции», — объяснили в «Ленсвете».

Обновлено: в 20:00 «Ленсвет» отчитался о восстановлении работы уличного освещения.

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Ленсвет Парашютная Отключение света
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Комментарии
4
Заливщик голосовых планок
39 минут
"Нет напряжения" - гениально! Почему его нет, наверное спрашивать опасно? :)
Гость
44 минуты
Опять ваш символ бездарности выдала статью из ничего. Как связаны "Ленсвет" и светофоры? Уже на этом этапе должен был быть сделан вывод о вине на стороне "Россетей". Но для этого нужно хоть что-то знать.
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