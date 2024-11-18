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Финансы Центробанк рассказал о динамике потребительских цен в 2024 году

Центробанк рассказал о динамике потребительских цен в 2024 году

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3 комментария

В октябре 2024 года в РФ ускорился рост потребительских цен. Это связано с тем, что спрос опережает «возможности наращивания физических объемов выпуска», объясняет Банк России в понедельник, 18 ноября.

Отмечается, что в октябре цены выросли на 0,75%, а в сентябре – на 0,48%. При этом с сезонной корректировкой в годовом выражении прирост цен в октябре составил 8,2%, а в сентябре – 9,9%.

Кроме того, в октябре вклад товаров и услуг с изменчивыми ценами в индекс потребительских цен (ИПЦ) оказался отрицательным, что контрастирует с их положительным вкладом в сентябре. Основным фактором замедления стало снижение цен на услуги в сфере туризма и транспорта, которые характеризуются высокой изменчивостью.

Для того чтобы снизить инфляцию, «требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий», отмечает Центробанк. Так, планируется, что годовая инфляция в 2024 году составит 8–8,5%. Однако сообщается, что при правильной денежно-кредитной политике инфляция снизится до 4,5–5% в 2025 году, до 4% — в 2026 году. И далее будет держаться на уровне 4%.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что наиболее заметное подорожание за 10 месяцев зафиксировано в следующих категориях: говядина (11%), пастеризованное молоко (15%), лук (22%), баранина (25%), сливочное масло (29%), картофель (69%). Дело в том, что мясо, молочные продукты и овощи — наиболее востребованные продукты, население продолжает покупать их, поскольку альтернативы практически нет.

При этом сами ретейлеры объясняют рост цен удорожанием производственных процессов, бензина, логистики, повышением оплаты труда работников.

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Комментарии
3
AndrewBarsik
3 минуты
Я не знаю, что думает о динамике потребительских цен Центробанк. Мне это неинтересно. А цены выросли за год в 1.5-2 раза. Качество при этом ухудшилось. Ассортимент напоминает сельский магазин российского Нечерноземья периода стагнации.
Сила в Правде!!
1 час
страна вранья...
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