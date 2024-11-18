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Происшествия В Петербурге моряки, укравшие дизтопливо на 10 миллионов рублей, получили условные сроки

В Петербурге моряки, укравшие дизтопливо на 10 миллионов рублей, получили условные сроки

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7 комментариев

Петродворцовый районный суд приговорил капитана и механика морского буксира к трем годам условно за растрату дизтоплива. Суд доказал, что они вместе с другими членами команды организовали продажу дизельного топлива, предназначавшегося для судна «МБ-96», закрепленного за Ленинградской военно-морской базой, сообщает 18 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Капитан Сергей Данченко был трудоустроен в Вооруженных силах РФ в качестве гражданского персонала. В декабре 2022 года у его знакомого, личность которого не установлена, возникло желание заработать на казенном топливе. Понимая, что самостоятельно реализовать топливо ему не удастся, мужчина обратился к капитану Данченко, а тот привлек еще двух членов экипажа, в том числе Владислава Серебрянского, второго механика.

Капитан придумал план — продавать топливо по цене ниже рыночной, а сокрыть хищение моряки решили под видом законной хоздеятельности. В итоге Серебрянский подыскивал покупателей, договаривался о датах и времени вывоза топлива, также в его обязанности вошло обеспечение проезда покупателей к морскому причалу, сливать дизель тоже доверили ему. С ноября 2022 года по июнь 2023-го им было выдано экипажу почти 500 тонн дизеля. В результате действий организованной группы у МО РФ было похищено топлива на сумму более 10 миллионов рублей.

Данченко и Серебрянский свою вину признали. Им назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом в размере 500 тыс. и 400 тыс. рублей соответственно. С обоими фигурантами было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

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Комментарии
7
Отец Родной
26 минут
Ст. УК. 100 л. - 1 год 200л. - 2 года 300л. - 3 года 10000л. - год условно 🤣🤣🤣
В д. Гадюкино - дожди.
26 минут
То есть, за групповое хищение военного имущества в суровую годину дают не 12 лет, как за комментарий, а штрафик в 4 тысячи долларов - месячную зарплату работника американского Макдональдса? Очень гуманно. Никакой "дискредитации". И даже не сво?
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