Финны извлекли килограмм наркотиков из мужчины: он едва выжил

Финская таможня изъяла почти килограмм наркотиков из организма мужчины. Партию оценивают примерно в 150 тысяч евро, сообщают чиновники Суоми.

Как говорится в заявлении таможенного ведомства от 18 ноября, мужчину иностранного происхождения приметили в потоке прибывающих пассажиров в аэропорту Хельсинки-Вантаа, расположенном в финской столице. Что его выдало, не раскрывается, но при детальной проверке в его организме обнаружили 100 капсул с наркотиками, каждая из которых весила 10 граммов.

Руководитель расследования Киммо Яухиайнен отметил, что транспортировка наркотиков внутри организма всегда сопряжена с огромным риском и может привести к летальному исходу. Мужчине повезло: он выжил, но получил серьёзные осложнения для здоровья и долго лечился в больнице после своего путешествия. Теперь его ждёт суд.

Дело о перевозке наркотиков рассматривается как тяжкое преступление. Предварительное расследование близится к завершению, и в ближайшие дни материалы дела будут переданы в прокуратуру Южной Финляндии для рассмотрения.