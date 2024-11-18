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Происшествия В Петербурге будущего юриста приговорили к пяти годам колонии за педофилию

В Петербурге будущего юриста приговорили к пяти годам колонии за педофилию

1 851
6 комментариев

Пушкинский районный суд приговорил 20-летнего студента-юриста Игоря Михайлова к пяти годам колонии общего режима по уголовным статьям об изготовлении порно и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом 18 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов.

Один из эпизодов произошел осенью прошлого года, когда петербуржец в приложении для знакомств завел общение с мальчиком, не достигшем 16 лет, и потребовал от него видео интимного характера. Остальные эпизоды схожи. Когда дело только поступило в суд, Михайлов находился под подпиской о невыезде, однако в ходе рассмотрения дела он вновь взялся за свое. И меру изменили на заключение под стражу.

Михайлов признал свою вину в изготовлении порно с детьми, а вот в насильственных действиях сексуального характера с несовершеннолетними — нет.

В отношении осужденного также расследуется уголовное дело о развратных действиях (ч. 3 ст. 135 УК РФ). По данным «Фонтанки», в ноябре 2023 года он познакомился на «ДайВинчике» с восьмиклассником из области и велел ему отослать запись интимного характера мальчику из его школы, который учится на класс старше. При этом Михайлов угрожал убить мать школьника, если тот откажется сливать видео. В итоге школьник переслал запись двум одноклассникам.

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Комментарии
6
282503769
1 час
Педофилия не лечится, не копируется, не блокируется. Сколько уже можно говорить о страшных последствиях оставления таких людей на свободе.
Гость
53 минуты
Незнакомец что то требовал от ребенка сидящего в приложении 18+ и тот послушно выполнял??? Кнопки "заблокировать" не было?
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