В Петербурге будущего юриста приговорили к пяти годам колонии за педофилию

Пушкинский районный суд приговорил 20-летнего студента-юриста Игоря Михайлова к пяти годам колонии общего режима по уголовным статьям об изготовлении порно и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом 18 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов.

Один из эпизодов произошел осенью прошлого года, когда петербуржец в приложении для знакомств завел общение с мальчиком, не достигшем 16 лет, и потребовал от него видео интимного характера. Остальные эпизоды схожи. Когда дело только поступило в суд, Михайлов находился под подпиской о невыезде, однако в ходе рассмотрения дела он вновь взялся за свое. И меру изменили на заключение под стражу.

Михайлов признал свою вину в изготовлении порно с детьми, а вот в насильственных действиях сексуального характера с несовершеннолетними — нет.