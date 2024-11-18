18-летнему петербуржцу нужна помощь в борьбе с саркомой

Источник: семейный архив







Алексей несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Когда болезнь, казалось, отступила, произошёл рецидив. Чтобы лечение было эффективным, врачи назначили лекарственный препарат. Но он не зарегистрирован в России и стоит огромных денег.

Алексей Ходырев, 18 лет, Санкт-Петербург.

Саркома Юинга.

Требуется лекарственный препарат. Стоимость — 297 648 ₽.

Алексею в 14 лет диагностировали злокачественную опухоль позвоночника. Для семьи это стало шоком. Но выбора не было: бороться и ещё раз бороться.

Саркома Юинга — это новообразование, состоящее из мелких круглых клеток, характеризующееся высокой степенью злокачественности и поражающее кости и мягкие ткани. Заболевание названо в честь патологоанатома Джеймса Юинга, который впервые его описал в 1921 году.

«Онкологию обнаружили совершенно случайно. Я тогда занимался велоспортом, меня стали беспокоить боли в области поясницы. Мне сделали МРТ, результаты которого показали новообразование», — вспоминает Алексей.

Подросток прошёл сложный и долгий путь лечения, который состоял из процедур и операций. Самая тяжёлая была на позвоночнике: тогда удалили позвонок и поставили специальную металлоконструкцию. После неё последовал курс лечения, затем реабилитация и, наконец, долгожданная ремиссия. Родители выдохнули, а юноша мечтал о возвращении к нормальной жизни. Лёша по натуре жизнерадостный человек, поэтому даже после тяжёлого лечения сохранял веру в лучшее.

Однако в январе этого года случился рецидив. Это известие вновь потрясло семью, нужно было снова собраться с силами и идти в новый бой с болезнью. Несмотря на трудности, связанные со здоровьем, молодой человек окончил 11-й класс, поступил в Санкт-Петербургский Горный университет, куда поскорее мечтает вернуться, ведь учится он на дневном отделении.

«Самые радостные воспоминания связаны, как ни странно, с обычными буднями. Я рад каждому новому дню. Но самое яркое событие — конечно же, выпускной бал в школе!» — делится Лёша.

Сейчас молодой человек проходит лечение в Онкологическом центре имени Н. П. Напалкова. В связи с необходимостью использования больших доз препарата и высоким риском развития геморрагического цистита комиссия врачей определила показания к применению ещё одного лекарства. Но оно не зарегистрировано в России, поэтому не входит в перечень ОМС.

«У Алёши Ходырева злокачественная опухоль позвоночника — саркома Юинга, в программу лечения которой входит противоопухолевый очень эффективный препарат „Ифосфамид“. Обязательным условием его применения является необходимость параллельного применения препарата „Месна-Целл“, это антидот для профилактики поражения почек и мочевого пузыря. Без этого лекарства лечение будет отягощено осложнениями. Алёша уже студент Горного института, в промежутках между циклами полихимиотерапии он продолжает учиться, но до выздоровления ещё далеко, ему очень нужен этот препарат, чтобы лечение было эффективным», — говорит Маргарита Белогурова, заведующая отделением химиотерапии Онкоцентра им Н. П. Напалкова.

Это лекарство поможет Алексею стать ближе к ремиссии без осложнений, а значит, и получить шанс на здоровую, полноценную жизнь. Однако стоимость препарата в разы превышает возможности семьи, чьи материальные ресурсы уже давно исчерпаны, — почти 300 тысяч рублей.

За поддержкой семья Лёши обратилась в петербургский благотворительный фонд «Помощь», который открыл сбор средств.

«Алексей и его семья верят в лучшее, а наш фонд призван удвоить эту веру. Мы знаем, что неравнодушие побеждает безразличие», — сказали в фонде.