В Петербурге неизвестный прыснул в лицо из перцового баллончика водителю автобуса

Вечер воскресенья закончился для водителя автобуса № 240 перцовым баллончиком и скорой помощью. Об этом 18 ноября «Фонтанке» рассказал мужчина, представившийся контролером. Инцидент также подтвердили в компании АО «Третий парк».

Примерно в 20 часов 17 ноября на остановке общественного транспорта «Платформа Новая Охта» между водителем автобуса и водителем подъехавшего автомобиля завязался конфликт. Из-за чего — наш собеседник не уточнил. По всей видимости, длилась перепалка не очень долго.

Мужчина на легковушке, по словам контролера, «прыснул в глаза водителю автобуса перцовым баллончиком». Ему вызвали скорую. Прямо на месте медики промыли глаза водителю автобуса. Контролеры пересадили пассажиров в другой общественный транспорт.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» уточнили, что сейчас проводится проверка по сообщению, поступившему сегодня ночью. «На данный момент заявлений от пострадавшего водителя в полицию не поступало», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.