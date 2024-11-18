Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -2

3 м/c,

зап.

 738мм 94%
Подробнее
7 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71
Чемпионка мира по шахматам
Нападение на Вадима Евсеева
Дом Радио
Фильм о Трампе — что в нём
Промышленный Петербург
«Гойда» в Петербурге
Последствия непогоды
Происшествия В Петербурге неизвестный прыснул в лицо из перцового баллончика водителю автобуса

В Петербурге неизвестный прыснул в лицо из перцового баллончика водителю автобуса

1 222
13 комментариев

Вечер воскресенья закончился для водителя автобуса № 240 перцовым баллончиком и скорой помощью. Об этом 18 ноября «Фонтанке» рассказал мужчина, представившийся контролером. Инцидент также подтвердили в компании АО «Третий парк».

Примерно в 20 часов 17 ноября на остановке общественного транспорта «Платформа Новая Охта» между водителем автобуса и водителем подъехавшего автомобиля завязался конфликт. Из-за чего — наш собеседник не уточнил. По всей видимости, длилась перепалка не очень долго.

Мужчина на легковушке, по словам контролера, «прыснул в глаза водителю автобуса перцовым баллончиком». Ему вызвали скорую. Прямо на месте медики промыли глаза водителю автобуса. Контролеры пересадили пассажиров в другой общественный транспорт.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» уточнили, что сейчас проводится проверка по сообщению, поступившему сегодня ночью. «На данный момент заявлений от пострадавшего водителя в полицию не поступало», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
В д. Гадюкино - дожди.
34 минуты
Сочетание аула и колхоза дает свои плоды. В Сиднее такое даже представить невозможно.
FalconNitro3
14 минут
Я так смотрю, что основная часть прокомментировавших новость даже не удосужилась ее прочитать: "Мужчина на легковушке, по словам контролера, «прыснул в глаза водителю автобуса перцовым баллончиком». "... Мдаааа. о многом говорит.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
Новости компаний
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
ТОП 5
Новости компаний
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18