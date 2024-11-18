В Петербурге задержали мужчину, который чуть не задушил фельдшера

Сотрудники Росгвардии задержали 49-летнего мужчину, который напал на проходящего мимо фельдшера в Мариинской больнице. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Источник: пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Сигнал тревоги был подан персоналом больницы в ночь на 16 ноября, за три минуты на место прибыли два отряда Росгвардии. По данным ведомства, агрессивный пациент атаковал женщину-фельдшера, схватив ее за шею. В результате нападения фельдшер начала терять сознание, упала и ударилась головой о пол.

Агрессора доставили в 78-й отдел полиции. Пострадавшей была оказана медицинская помощь, ей поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей головы и шеи.