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Общество В Петербурге задержали мужчину, который чуть не задушил фельдшера

В Петербурге задержали мужчину, который чуть не задушил фельдшера

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5 комментариев

Сотрудники Росгвардии задержали 49-летнего мужчину, который напал на проходящего мимо фельдшера в Мариинской больнице. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Сигнал тревоги был подан персоналом больницы в ночь на 16 ноября, за три минуты на место прибыли два отряда Росгвардии. По данным ведомства, агрессивный пациент атаковал женщину-фельдшера, схватив ее за шею. В результате нападения фельдшер начала терять сознание, упала и ударилась головой о пол.

Агрессора доставили в 78-й отдел полиции. Пострадавшей была оказана медицинская помощь, ей поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей головы и шеи.

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Комментарии
5
В д. Гадюкино - дожди.
10 минут
А в больнице нет своей охраны? Вроде как по количеству этих будок у каждой двери Россия впереди планеты всей?
282408812
8 минут
в молодости не научили ухаживать за девушками
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