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Общество Происшествия В Кузбассе мужчина отломал кусок арматуры клетки и кинул в судью. Ему грозит пожизненное

В Кузбассе мужчина отломал кусок арматуры клетки и кинул в судью. Ему грозит пожизненное

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10 комментариев

В Кемерово фигурант пытался убить судью во время рассмотрения уголовного дела, по которому он проходит. Теперь обвиняемый может оказаться за решеткой до конца жизни, об этом 18 ноября сообщает NGS42.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Следкома.

Новое уголовное дело было возбуждено после судебного заседания 14 ноября, когда, по версии следствия, он высказал судье и его родным угрозу. По данным ведомства, мужчина пытался убить должностное лицо, которое рассматривает его дело по ряду преступлений. В объединенной пресс-службе судов Кузбасса уточняют, что мужчина обвиняется в посягательстве на жизнь судьи, за что ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы, пожизненное лишение свободы.

Источники издания утверждают, что на заседании мужчина разломал клетку, в которую его поместили на период заседания, выломал кусок арматуры и кинул его в судью. Тот не пострадал. Сейчас на кадрах СК видно, как решетка обвинительной скамьи искорежена, а рядом лежит стальной прут.

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Комментарии
10
Slava_Rossii2
27 минут
Сажать надо и тех, кто закупил такую клетку для суда.
В д. Гадюкино - дожди.
42 минуты
Кемерово - это какая-то столица невменяемости просто. Сколько помню.
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