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Происшествия К задержанным за нападения на сотрудников ФК «Ленинградец» отнеслись как к хулиганам. Они под стражей

К задержанным за нападения на сотрудников ФК «Ленинградец» отнеслись как к хулиганам. Они под стражей

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Уголовное хулиганство вменили двум жителям Астрахани после нападения на бывшего футболиста сборной России и главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева и его ассистента Александра Шмарко.

Как сообщили в УМВД по Астраханской области 18 ноября, оба фигуранта заключены под стражу. Старшему из них в этом году исполняется 22 года, младшему 21 год. Свою причастность к ночной драке в отделе полиции они не отрицали.

«С другом шли по улице Адмиралтейская. Спросили прикурить, нам отказали. В результате получился конфликт. Я достал баллончик, друг достал нож. Раскаиваюсь, осознаю свою вину», — говорил один из них после задержания.

В футбольном клубе «Ленинградец» рассказывали, что нападение произошло накануне, когда тренеры возвращались из ресторана после матча с «Волгарем», который закончился ничьёй.

По словам Вадима Евсеева, он увернулся от удара ножом, но получил струю из перцового баллончика в лицо. Сотрудники клуба смогли обезвредить хулиганов, но без травм не обошлось: Александр Шмарко уехал к медикам с порезом на щеке.

К утром 18 ноября пострадавших отпустили из больницы. Они готовились возвращаться в Петербург.

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