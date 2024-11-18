Умер автор песни Non, je ne regrette rien

Во Франции скончался композитор Шарль Дюмон — автор легендарной песни Non, je ne regrette rien. Ему было 95 лет, он долго болел. Об этом сообщает 19 ноября «Франс Пресс» со ссылкой на его подругу.

Песню Non, je ne regrette rien Шарль Дюмон написал в 1956 году, но всемирную известность она получила после 1960 года, когда ее исполнила Эдит Пиаф. После этого её стали петь многие исполнители, она не раз звучала в кино.

Шарль Дюмон родился 26 марта 1929 года на юго-западе Франции. По информации из открытых источников, в подростковом возрасте Дюмон создал джаз-коллектив и переехал в Париж. Сам он играл на трубе, но из-за проблем со здоровьем музыкальный инструмент пришлось отложить. Дальше у музыканта постепенно начала складываться карьера композитора. Вышеупомянутой Эдит Пиаф Шарль Дюмон написал около 40 песен, например Mon Dieu, которую Пиаф и Дюмон исполняли вместе. Помимо этого композитор активно писал музыку для кино.

В один из периодов своего творчества Шарль Дюмон работает с Барбарой Стрейзанд и пишет ей несколько песен, ставших впоследствии хитами. Дальше Дюмон активно выступает с сольными концертами, а также выпускает альбомы, пластинки и диски со своими произведениями