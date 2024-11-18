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Афиша Plus На экранах комедийный роуд-муви по Пермскому краю с Ириной Старшенбаум

На экранах комедийный роуд-муви по Пермскому краю с Ириной Старшенбаум

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В прокат 21 ноября выходит комедийная мелодрама Александры Сараны «Втроем». В центре сюжета — девушка Даша, у которой в жизни всё вроде бы хорошо: она успешная чиновница в Министерстве культуры, намечается свадьба, куплена квартира… Однако на самом деле все не так гладко. И Даша решается на побег, замаскировав его под командировку по Пермскому краю. Внезапно у неё появляется попутчик — молодой владелец бара Сергей. Вместе им предстоит проехать по местам, живущим не в бешеном ритме столицы. А третьим в этой компании оказался фикус по имени Борис.

Для режиссера Александры Сараны этот фильм — полнометражный дебют. Главную роль в нём сыграла актриса Ирина Старшенбаум, дебютировавшая в фантастическом боевике Фёдора Бондарчука «Притяжение», а после сыгравшая в драме Кирилла Серебренникова «Лето» роль Натальи Науменко.

Компанию ей составил Сергей Кузнецов («Перевал Дятлова», «Библиотекарь»). В картине также снялись Александра Ревенко («Движение вверх»), Алесь Снопковский («Король и Шут»), Василина Маковцева («Повелитель ветра») и Анна Галинова («Последний богатырь»).

Съемки роуд-муви прошли осенью 2023 года в Пермском крае, так что в кадре появятся Пермь, Чусовой и уральские пейзажи.

По словам режиссера Александры Сараны, «это было прекрасное солнечно-осеннее приключение, наполненное огромной взаимной любовью! Мы как будто бы все отправились на два месяца в такое же путешествие, как и главные герои».

Премьера «Втроем» состоялась на кинофестивале «Короче» в Калининграде, где фильм был тепло встречен зрителями и кинокритиками.

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