Два ВАЗа перевернулись под Петербургом. В одном — много пострадавших, а в другом — пусто

Серьёзное ДТП произошло в ночь на 18 ноября во Всеволожском районе Ленинградской области. Многое в нём остаётся неизвестным.

Как сообщает ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС", вчера в 23:15 в службу поступило сообщение от диспетчера о ДТП на дороге от Медного Завода в сторону Елизаветинки. Там по касательной столкнулись ВАЗ-2104 и «Нива». «Нива» от удара съехала в кювет и опрокинулась на правый бок. Водитель и пассажиры «четвёрки» были доставлены на скорой в токсовскую больницу. А водителя «Нивы» на месте аварии не нашли.

По данным «Фонтанки», в полицию об этой аварии сообщил очевидец. Он рассказал, что одна машина съехала в кювет, а другая перевернулась. Спросил у участников ДТП, требуется ли помощь. Они сказали, что нет, и попросили никого не вызывать.