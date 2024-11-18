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Общество Последователи Кашпировского угрожают гипнозом главе Союза журналистов Петербурга

Последователи Кашпировского угрожают гипнозом главе Союза журналистов Петербурга

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13 комментариев

В адрес главы Союза журналистов Петербурга Дмитрия Шериха звучат угрозы со стороны последователей экстрасенса Анатолия Кашпировского. Коллеги советуют председателю организации журналистов обратиться в Следственный комитет. Об этом в понедельник, 18 ноября, «Фонтанке» сообщил сам Шерих.

Два дня назад на «творческой встрече» с Кашпировским в Петербурге организаторы мероприятия препятствовали деятельности журналистов «Российской газеты», «Известий» и РЕН ТВ, оскорбляли их, выдворяли силой, выбивали камеры из рук операторов и мешали общаться со зрителями в фойе Дома культуры им. Шелгунова. В связи с этим Дмитрий Шерих решил обратиться в полицию с заявлением, а в ответ на это председателю начали поступать угрозы.

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»… в один прекрасный день господин Шерих проснется утром и, кроме «я оскорбил Доктора Кашпировского, я виноват перед Доктором Кашпировским, я прошу прощения у Доктора Кашпировского, хотя знаю, что моя вина перед Гением Мировой медицины уже ничем не искупима», больше НИЧЕГО произнести не сможет», — пишет некий Ю. Ю. Мамаев.

Первые угрозы начались в комментариях во «ВКонтакте», а затем переместились в комментарии канала Союза в Телеграм. Часть сообщений поступает от Юрия Мамаева, чьи инициалы совпадают с инициалами племянника Кашпировского. Он говорит о себе как об официальном представителе экстрасенса. По его мнению, обращение в полицию и подозрение Кашпировского в преступлении — это оскорбление его «Гения». Так, помимо угроз гипноза, Шериху обещают судебный иск на 50 млн рублей.

Между тем глава Союза журналистов Петербурга сообщил «Фонтанке», что угроз не боится, но если они перейдут границу паранормального, меры всё-таки примет.

«Коллеги уже советуют мне обратиться в Следственный комитет, но я пока не обращался. Я не первый, кому это шлют: подобное уже приходило члену СЖР Александру Малькевичу, ученому Татьяне Черниговской и другим. Эти люди высказывали претензии по сути деятельности Кашпировского, а мое заявление касалось деятельности журналистов, которой помешали. Я хочу, чтобы все в Петербурге знали, что не стоит мешать работе СМИ», — отмечает Дмитрий Шерих.

Напомним, 16 ноября Санкт-Петербургское отделение Союза журналистов России обратилось в МВД с просьбой проверить обстоятельства инцидента во время выступления экстрасенса Анатолия Кашпировского в пятницу, 15 ноября. Из опубликованных видео следует, что мужчины, отвечавшие за безопасность организаторов выступления, силой выдворили журналистов. Дмитрий Шерих уверен, что имело место нарушение законных прав журналистов: их не должны были прогонять, применяя силу и покушаясь на технику, хотя встречу Кашпировского и можно назвать частным коммерческим мероприятием.

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ПО ТЕМЕ
Конфликт Журналисты Союз журналистов Союз журналистов Петербурга Анатолий Кашпировский
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Комментарии
14
264044681
31 минута
почему они все еще не в спецучреждении с мягкими стенами?
gatsby55
47 минут
Странно. У них же, вроде, общие цели - оболванивание населения.
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