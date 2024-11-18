В Петроградском районе восстановили фонтан во дворе доходного дома Лидваля

Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» завершили работы по восстановлению фонтана на Каменноостровском проспекте, 1–3. Об этом в понедельник, 18 ноября, «Фонтанке» сообщил комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.

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Водная жемчужина, расположенная во дворе доходного дома И. А. Лидваля, была возведена в 1990-х годах и передана Водоканалу в 2017 году в аварийном состоянии, а также без подключения к инженерным сетям.

В ходе восстановительных работ строители демонтировали конструкции и декоративные элементы чаши фонтана, установили щит управления, технологическую камеру, подводные светодиодные светильники, подающий и дренажный насосы. Помимо этого, работники восстановили чашу сооружения и проложили новые системы водоснабжения, водоотведения и наружного электроснабжения.

«Фонтан получил новую водную картину — „Пенная струя“. В настоящее время водная жемчужина „ушла“ на зимнюю консервацию, которая проводится в зимний период. Это комплекс технических мероприятий, помогающих защитить оборудование от воздействия низких температур», — отмечают в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Открытие фонтана запланировано уже на апрель–май следующего года.

Доходный дом Иды Амалии Лидваль был построен в 1899–1904 годах архитектором Ф. И. Лидвалем на участке, принадлежавшем его матери. Здание представляет собой образец стиля модерн и является памятником регионального значения.

Ранее сообщалось, что в Петербурге отремонтируют фонтан, который расположен в глубине дворовой территории доходного дома Перцова на Лиговском проспекте, 44. Точная дата постройки фонтана неизвестна, однако очевидно, что он появился уже в советское время.