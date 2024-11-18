Неизвестный подстрелил двух охотников в Подмосковье. Один скончался

Двух охотников подстрелили в Подмосковье накануне вечером, один мужчина скончался. Уголовное дело по статьем об убийстве и покушении на убийство возбуждено следственными органами ГСУ СК по Московской области, об этом пресс-служба управления сообщает 18 ноября.

Трагедия произошла в лесу Талдомского городского округа. В вечернее время неизвестный выстрелил в местных жителей, которые выслеживали зверя. От полученных ранений один мужчина скончался, другому потребовалась медицинская помощь.

Сейчас следователи, криминалисты и оперативники проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося и лиц, которые причастны к совершению преступления.