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Общество На базе Минкульта РФ появится Лаборатория праздников. Она «наполнит их содержанием»

На базе Минкульта РФ появится Лаборатория праздников. Она «наполнит их содержанием»

462
4 комментария

Лаборатория государственных праздников появится на базе Министерства культуры РФ, ее задачей будет «переосмыслить госпраздники и наполнить их содержанием». Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на замглавы ведомства Сергея Першина.

По словам Першина, похожая лаборатория уже была в СССР в 1960-е годы.

Глава общественного совета при Минкульте Александр Чайковский предложил отмечать день рождения Пушкина на официальном уровне 6 июня. Он добавил, что некоторые даты, отмечаемые в России, «основаны на чепухе». И прошелся по хеллоуину. «Я понимаю завлекательность этого праздника. Все начинается вроде бы весело и смешно. Мы переодеваемся в чертей и ведьм. Но заканчивается все сатаной», — заявил он.

В году в России 14 нерабочих праздничных дней: каникулы на новый год, Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник весны и труда, День победы, День России и День народного единства.

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Комментарии
4
gatsby55
12 минут
Пушкина? Опечатка же.
BobCat2
5 минут
Непонятно только, это будет биологическая или химическая лаборатория?
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