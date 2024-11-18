На базе Минкульта РФ появится Лаборатория праздников. Она «наполнит их содержанием»

Лаборатория государственных праздников появится на базе Министерства культуры РФ, ее задачей будет «переосмыслить госпраздники и наполнить их содержанием». Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на замглавы ведомства Сергея Першина.

По словам Першина, похожая лаборатория уже была в СССР в 1960-е годы.

Глава общественного совета при Минкульте Александр Чайковский предложил отмечать день рождения Пушкина на официальном уровне 6 июня. Он добавил, что некоторые даты, отмечаемые в России, «основаны на чепухе». И прошелся по хеллоуину. «Я понимаю завлекательность этого праздника. Все начинается вроде бы весело и смешно. Мы переодеваемся в чертей и ведьм. Но заканчивается все сатаной», — заявил он.

В году в России 14 нерабочих праздничных дней: каникулы на новый год, Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник весны и труда, День победы, День России и День народного единства.