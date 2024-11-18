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Происшествия Более 200 обезьян атаковали дома и полицейские участки в провинции Таиланда

Более 200 обезьян атаковали дома и полицейские участки в провинции Таиланда

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9 комментариев

В Таиланде больше 200 обезьян атаковали дома и полицейские участки. Животные вырвались из вольеров в городе Лопбури. Некоторые, обследовав местность, вернулись в свои жилища. Об этом инциденте 18 ноября сообщает газета «Тхаи Рат».

Утром в воскресенье обезьяны раскачали клетки, вырвались из них и побежали на улицу. Животные забирались в жилые дома, самые смелые — проникли в полицейский участок. Люди еле успевали закрывать двери и окна, чтобы защититься от приматов. 40 сбежавших зверей проголодались и вернулись в питомник. Еще около 90 прибежали в вольеры к вечеру воскресенья. Отловом остальных занимаются специалисты.

В апреле текущего года в этом же городе обезьяны уже ускользали из вольеров.

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Комментарии
9
Панкихой
1 час
Опять шерсть.
Znatok78
52 минуты
Евреев искали?) В России этот заголовок читается уже с национальным колоритом...
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