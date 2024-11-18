Без тормозов на роликах. В Москве вынесли приговор мужчине, по вине которого погибла пенсионерка

В Москве суд приговорил 56-летнего Игоря Берина к одному году ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности. Берин ехал на роликах и сбил пенсионерку, она скончалась в больнице. Подробности этой истории 18 ноября сообщает прокуратура Москвы.

Источник: прокуратура г. Москвы

В Северном Тушино 22 мая текущего года две пенсионерки гуляли в парке с собачками. Животное бежало на длинном поводке за своей 88-летней хозяйкой. В какой-то момент Берин, который достаточно быстро ехал на роликах, зацепился за этот поводок и утянул за собой пенсионерку и собачку. Пожилая женщина упала и получила травму головы. Мужчина, сбивший ее с ног, скрылся с места происшествия. Пенсионерка скончалась в больнице 15 июня, не приходя в сознание.

Во время заседания суда Берин признался в содеянном и извинился перед дочерями погибшей.

«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Северо-Западного административного округа суд приговорил Берина к 1 году ограничения свободы», — уточнили в пресс-службе ведомства.