Российский перебежчик Максим Кузьминов, угнавший вертолет на Украину и погибший в Испании, был убит двумя неизвестными на парковке дома, в котором он проживал, пишет 18 ноября газета Politico.

Согласно сообщениям СМИ и интервью, проведенным Politico, Кузьминов пытался убежать после нападения, прежде чем потерял сознание. После этого нападавшие переехали перебежчика на машине. Первым, кто заметил тело, был пожилой испанец, принявший Кузьминова за перебравшего с алкоголем. Затем он увидел кровь и белую машину, которая на большой скорости выехала с парковки.

Кроме того, у погибшего был фальшивый паспорт Украины, по которому его звали Игорь Шевченко, поэтому информация о его настоящей личности просочилась в прессу не сразу. Он жил в небольшом прибрежном городке Вильяхойоса и, казалось, пытался начать с чистого листа. Но прошлое его настигло.

«Он был застрелен двумя нападавшими на парковке своего многоквартирного дома. Кузьминов, по-видимому, пытался бежать и добрался до пандуса, прежде чем упал. Убегая, убийцы переехали его на машине, возможно, Кузьминова», — пишет Politico, уточняя, что сгоревшее авто нашли примерно в 20 километрах от города спустя несколько дней.

Гражданская гвардия Испании официально не подтверждает, что найденное тело принадлежит Максиму Кузьминову. Запросы Politico в полицию остались без ответа.

В феврале 2024 года стало известно, что Кузьминов был убит в испанском муниципалитете Вильяхойоса. Гражданская гвардия Испании засекретила дело об убийстве. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев не видит повода для сожаления по поводу судьбы убитого. В августе 2023 года он перелетел на Ми-8 на Украину на малой высоте в режиме радиомолчания. На телеканале «Россия 1» в октябре прошлого года вышел сюжет об угоне. В нем рассказали, что с Кузьминовым в вертолете находились штурман и бортовой техник, которые были убиты.