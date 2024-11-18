ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракты на выборах президента

ФСБ задержала гражданина РФ, занимавшегося подготовкой терактов на выборах президента. Задержание произошло в Калужской области, но взрывы при помощи устройств он планировал на территории Белгородской, Брянской и Тульской областей, пишет «Ъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Издание отмечает, что подорвать эти устройства он планировал во время президентских выборов в марте этого года. В октябре 2023-го россиянина завербовали украинские спецслужбы. Взрывные устройства после сборки он собирался передавать другим агентам через тайники. По информации ФСБ, теракты планировались в зданиях отдела полиции, Дома офицеров Белгорода и в офисах двух энергетических компаний в Брянске. Кроме того, планировался подрыв газораспределительной станции в Туле.

При обыске у мужчины нашли самодельное взрывное устройство массой почти 5 кг, компоненты, патроны разного калибра, оружие времен ВОВ, сим-карты, ноутбук и смартфон, добавили в ФСБ.