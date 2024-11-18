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Происшествия Лужи крови остались у сауны в центре Петербурга после драки

Лужи крови остались у сауны в центре Петербурга после драки

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8 комментариев

Полиция Центрального района Петербурга выясняет обстоятельства конфликта в Дмитровском переулке. Ночью 18 ноября у дома 13 произошла кровавая драка, после которой одному из участников потребовалась госпитализация.

Кнопка тревожной сигнализации в сауне дома 13 по Дмитровскому переулку сработала в четвертом часу ночи. Первыми на место приехали сотрудники охранного предприятия «Титан». На дороге они увидели человека с ранением, оказали ему первую помощь и вызвали медиков. На асфальте остались алые лужи.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что по указанному адресу словесный конфликт перерос в драку. В результате один из участников ударил оппонента кастетом с шипами по лицу и скрылся. Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пострадавший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Чуть позже удалось задержать нападавшего.

По данным «Фонтанки», раненому 22 года, а задержанному — 21. Оба живут в Петербурге. В отношении младшего пока составили протокол о мелком хулиганстве. Уголовное дело еще не возбуждено.

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Комментарии
8
NSE
1 час
Чем их ванна в квартире не устроила?
chip1
1 час
Кастет, да еще с шипами, юноша букет статей себе насобирал, серьезно подготовился к вечеринке!
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