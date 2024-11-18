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Город Очень тёплая ночь была в Петербурге. А на юг страны ворвались морозы

Очень тёплая ночь была в Петербурге. А на юг страны ворвались морозы

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На Северо-Западе и в центральных регионах России ночь 18 ноября оказалась очень тёплой. В Москве температура не опускалась ниже плюс 3,7 градуса, а в Петербурге было ещё теплее — плюс 5 градусов. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

А вот на юг европейской части страны прорвался холод. Отрицательные температуры наблюдались во всех регионах от Крыма до Дагестана и от Кубани до Волгоградской, Ростовской и Луганской областей. При этом если в Крыму заморозки носили локальный характер (минус зафиксирован только в посёлке Нижегорск — 0,1 градуса ниже нуля), то на остальной территории, за исключением Черноморского побережья Краснодарского края, почти не было плюсовых температур. В Краснодарском крае и Астраханской области местами похолодало до минус 6, на Ставрополье до минус 5, в Калмыкии, Волгоградской и Луганской областях — до минус 4. Холоднее всего было в городе Семикаракорск Ростовской области — минус 7,1 градуса.

«Причиной такой волны холода стал гребень антициклона, по периферии которого в регион пришли воздушные массы из южных районов Западной Европы, а относительно малооблачная погода только усилила ночное выхолаживание», — отмечает Леус.

В ближайшие дни температура в южных регионах будет постепенно повышаться, и уже к четвергу ожидается положительная аномалия — показания термометров превысят норму на 3-4 градуса.

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