Сахарный диабет, катаракта и разрушение печени? Врач рассказала о реальных побочных явлениях при приеме статинов

Многие знают о том, как опасен «плохой» высокий холестерин в крови. Современная медицина, к счастью, дает возможность решить проблему и обезопасить свои сосуды — достаточно просто начать принимать статины.
Впрочем, репутация у этих препаратов спорная. «Доктор Питер» разобрался, какие побочные эффекты дают статины и почему их точно не стоит прописывать себе самостоятельно.
Кому назначают статины
Как отмечает кардиолог Ирина Григоренко, статины — это препараты первого выбора для снижения уровня холестерина липопротеинов низкой плотности. Когда вы принимаете статины, вы снижаете риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Ирина Григоренко, врач-кардиолог высшей категории Тюменского кардиологического научного центра.
Высокий холестерин — проблема достаточно распространенная, но это еще не значит, что статины нужны всем.
— Сердечные и сосудистые лекарства не относятся к тем, которые можно посоветовать другу. Неверный выбор может привести к серьезным последствиям. Все антигипертензивные средства отпускаются по рецепту, — подчеркивает врач.
Какое действие статины оказывают на организм
Главная цель статинов — замедлить прогрессирование атеросклероза.
В последние 10 лет было проведено много исследований на тему их эффективности. Прием статинов показал следующие результаты:
риск повторных осложнений ишемической болезни сердца, острого инфаркта миокарда, нестабильной стенокардии и смертельных исходов снижается на 25–40%;
риск ишемического инсульта снижается на 25–30%;
уровень общего холестерина снижается на 25–55%;
уровень холестерина липопротеинов низкой плотности снижается на 30–55%.
— Результаты многочисленных клинических исследований свидетельствуют о том, что статины значительно снижают заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний при первичной и вторичной профилактике во всех возрастных группах, как у мужчин, так и у женщин, — подчеркивает врач.
Какие статины лучше
В аптеке можно найти разные варианты статинов. Может показаться, что самый разумный подход — выбрать статины нового поколения. Однако, отмечает врач, эффект от терапии в значительной степени зависит не от конкретного статина, а от того, насколько он снижает холестерин.
— Назначение статинов — серьезный вопрос. Ни в коем случае нельзя назначать себе статины самостоятельно или менять препарат без согласования с врачом.
При любых вопросах, касающихся замены, отмены, изменения дозировки препарата необходима консультация специалиста. При выборе препарата доктор учитывает многие факторы, в том числе сопутствующие заболевания, — поясняет кардиолог.
Побочные эффекты от препаратов
Про побочки статинов ходят самые разные слухи. Одни говорят, что препараты могут убить вашу печень, другие пугают страшными последствиями для зрения, а третьи уверены, что лекарства якобы могут повысить риски диабета и болезни Альцгеймера. Однако реальная картина всё же несколько иная, подчеркивает эксперт.
— Самый распространенный побочный эффект от приема статинов — мышечные и головные боли, но и они встречаются в 0,05–0,1% случаев — сами судите, насколько они распространены. Для сравнения: желудочно-кишечные кровотечения на фоне приема всеми любимой ацетилсалициловой кислоты встречаются в 2,07%.
Исследования не показывают связи между применением статинов и развитием катаракты. Результаты научных трудов показывают, что у пациентов с развившимся диабетом во время приема статинов была более низкая частота не только макрососудистых заболеваний, но и осложнений микрососудистых заболеваний, обычно связанных с диабетом.
Еще реже развиваются нарушения печени. В некоторых случаях может развиваться сахарный диабет, — говорит Григоренко.
Побочки для мышц
Еще один распространенный миф — будто бы статины делают мышцы дряблыми. Как отмечает кардиолог Тамаз Гаглошвили, препараты для снижения холестерина в крови не могут изменить тонус мышц или их объем.
На самом деле атрофия мышц возникает из-за малоподвижного образа жизни. Так что, если вы вдруг почувствовали, что ваши мышцы стали дряблыми, возможно, вам просто нужно добавить в свою жизнь больше физической активности.
При этом статины могут давать побочный эффект в виде мышечной боли и мышечной слабости.
Расскажите всё врачу
Что нужно делать, если препарат все-таки вызвал какие-то тревожные симптомы? Кардиолог советует в первую очередь посоветоваться с лечащим специалистом.
— При появлении побочных симптомов лечащий врач должен разобраться в причине возникновения жалоб. Если они связаны с приемом статинов, то можно будет рассмотреть вопрос о снижении дозировки, изменении режима приема или замене препарата.
В некоторых случаях медик посоветует просто подождать. Например, умеренное повышение уровня печеночных показателей после начала терапии статинами — временное явление. Если продолжать лечение, то со временем всё вернется к норме.
Польза от статинов в любом случае превышает все возможные побочные эффекты.
Пожизненные таблетки
Статины не пьют курсом. Если врач прописал вам эти препараты, то будьте готовы пить их до конца жизни.
— Постоянный прием статинов гораздо лучше снижает риск сердечно-сосудистых происшествий, чем прерывистый, — подчеркивает кардиолог.
Проверить, помогают ли лекарства, необходимо с помощью анализа крови. После достижения целевого уровня проверять уровень липидов можно 1–2 раза в год.
Бляшки статины не уберут
Высокий холестерин, неправильное питание, сидячий образ жизни и курение засоряют наши сосуды. На их стенках могут образоваться жировые отложения — бляшки, блокирующие или затрудняющие ток крови. Закупоренные бляшками сосуды — прямая дорога к серьезным болезням, инфарктам и инсультам.
Многие пациенты, боясь страшных последствий, пытаются чистить сосуды — едят определенные продукты по совету знакомых и псевдоврачей, разжижают кровь, пьют витамины и БАДы. Но на самом деле, если бляшки в сосудах уже образовались, убрать их невозможно. Не могут этого сделать даже статины. Зачем же тогда их назначают? На вопрос отвечает врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили.
Тамаз Гаглошвили, кардиолог, терапевт, победитель конкурса «Лучший блог о кардиологии глазами пациентов — 2020» НМИЦ кардиологии Минздрава, личный сайт.
«Перестаньте верить в сказки»
— Не существует препаратов, которые рассасывают бляшки, — заявил в своем блоге врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили. — Прекратите верить в сказки. Если вам кто-то говорит, что есть чудо-лекарство или чудо-БАД, которые рассасывают бляшки, разворачивайтесь и не слушайте этого товарища. Это абсолютная ложь.
Кардиолог объяснил, зачем врачи назначают пациентам с высоким «плохим» холестерином такие препараты, как статины.
— Мы назначаем статины не для рассасывания бляшек, главное — остановить их рост, стабилизировать, чтобы они не разорвались в тот или иной момент и не привели к инфаркту и инсульту, — объясняет Тамаз Гаглошвили.
По его словам, основная цель назначения статинов — это профилактика инфарктов и инсультов.
— К сожалению, таких лекарств или капельниц, которые прочищают сосуды, чтобы они стали новенькими, как в 20 лет, не существует, — резюмирует эксперт.