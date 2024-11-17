Микроавтобус опрокинулся на крышу в Карелии, пострадали семь пассажиров

Источник: полиция Карелии







Серьёзное ДТП произошло 17 ноября в Медвежьегорском районе Карелии. Полиция региона сообщила о четырёх пострадавших, а затем прокуратура — о семи.

Источник: прокуратура Карелии







Около 11:25 на 602-м километре федеральной автодороги А-119 Вологда — Медвежьегорск, между деревней Габсельга и поселком Повенец, съехал с дороги и перевернулся микроавтобус Toyota Hiace. По предварительной версии, 56-летний водитель не справился с управлением. С травмами различной степени тяжести госпитализированы семь пассажиров. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Для координации работы уполномоченных лиц прокурор района Иван Кучин выезжал на место происшествия и в больницу», — отмечается в сообщении прокуратуры.