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Происшествия Микроавтобус опрокинулся на крышу в Карелии, пострадали семь пассажиров

Микроавтобус опрокинулся на крышу в Карелии, пострадали семь пассажиров

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1 комментарий

Серьёзное ДТП произошло 17 ноября в Медвежьегорском районе Карелии. Полиция региона сообщила о четырёх пострадавших, а затем прокуратура — о семи.

Около 11:25 на 602-м километре федеральной автодороги А-119 Вологда — Медвежьегорск, между деревней Габсельга и поселком Повенец, съехал с дороги и перевернулся микроавтобус Toyota Hiace. По предварительной версии, 56-летний водитель не справился с управлением. С травмами различной степени тяжести госпитализированы семь пассажиров. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Для координации работы уполномоченных лиц прокурор района Иван Кучин выезжал на место происшествия и в больницу», — отмечается в сообщении прокуратуры.

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Комментарии
1
Сила в Правде!!
2 минуты
правый руль. бывает.
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