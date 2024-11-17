Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +3

3 м/c,

ю-з.

 739мм 83%
Подробнее
1 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71
Фильм о Трампе — что в нём
«Гойда» в Петербурге
Дом Радио
Последствия непогоды
Бесплатное жилье в СПб
Танки в городе
Почему все опять болеют
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Под Рощино сгорел дом. Владельцы ничего не могли сделать на фоне отключения воды

Под Рощино сгорел дом. Владельцы ничего не могли сделать на фоне отключения воды

2 526
6 комментариев

Жилой дом и хозпостройка рядом полностью сгорели в поселке Ганино недалеко от Рощино (Выборгский район Ленинградской области). Пожарные брали воду из озера.

Как пишет 47news 17 ноября, жилой дом был уничтожен огнем накануне поздним вечером. Когда начался пожар, в доме из-за отключения электричества не было и воды, так что владельцы ничего не могли сделать, чтобы спасти жилище. «Молча стояли в ужасе в ожидании пожарных», — рассказали изданию очевидцы.

Несмотря на усилия пожарных, огонь уничтожил 240 квадратных метров. В ГКУ «Леноблпожспас» сообщили, что брали воду из естественного источника — озера Нахимовское. В таких случаях автоцистерны заполняют с помощью мотопомпы. «Это стандартная история для тушения», — уточнили в службе.

Жители поселков вокруг Рощино примерно на сутки остались без света из-за сильного ветра.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Пожар Пожар в Петербурге
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Козулупица!
51 минута
В смысле, недалеко от Цвелодубово? Хорошо б осветить экологические проблемы этого городского поселения. Как целебная водичка из колонок стала дрянью, ротавирус обжился в рощинских озерах, леса переведены на карьеры. Как справляются очистные, у которых сброс в Рощинку, которая Линтуланйоки при слиянии с Гладышевкой, где должна нереститься кумжа, становится Черной речкой...И как хорошо живет администрация.
Igor_SPb
1 час
У меня на даче два огнетушителя и дома огнетушитель. В начале возгорания вполне справляются, по крайней мере когда огнетушитель уже не поможет - и вода не поможет. Люди беспечны, ни о чем не думают наперед. С начала девяностых развилась у всех беспомощность.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Новости компаний
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
ТОП 5
Новости компаний
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45