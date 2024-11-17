Под Рощино сгорел дом. Владельцы ничего не могли сделать на фоне отключения воды

Жилой дом и хозпостройка рядом полностью сгорели в поселке Ганино недалеко от Рощино (Выборгский район Ленинградской области). Пожарные брали воду из озера.

Как пишет 47news 17 ноября, жилой дом был уничтожен огнем накануне поздним вечером. Когда начался пожар, в доме из-за отключения электричества не было и воды, так что владельцы ничего не могли сделать, чтобы спасти жилище. «Молча стояли в ужасе в ожидании пожарных», — рассказали изданию очевидцы.

Несмотря на усилия пожарных, огонь уничтожил 240 квадратных метров. В ГКУ «Леноблпожспас» сообщили, что брали воду из естественного источника — озера Нахимовское. В таких случаях автоцистерны заполняют с помощью мотопомпы. «Это стандартная история для тушения», — уточнили в службе.

Жители поселков вокруг Рощино примерно на сутки остались без света из-за сильного ветра.