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Власть Депутат Госдумы Александр Ильтяков: женщины должны рожать, «пока рожалка работает»

Депутат Госдумы Александр Ильтяков: женщины должны рожать, «пока рожалка работает»

1 946
39 комментариев

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков высказался против абортов и призвал женщин рожать, «пока рожалка работает». Свою позицию парламентарий обозначил в беседе с изданием Ura.ru 17 ноября.

«Пока рожалка работает — делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим», — сказал он, комментируя отношение к абортам. Депутат также заявил о необходимости «прививать духовные скрепы» детям с детского сада.

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов был не столь категоричен. Он отметил, что «бывают разные жизненные ситуации». Например, если женщина решает прервать беременность после изнасилования или из-за проблем со своим здоровьем или здоровьем будущего ребенка, то осуждать ее не надо, считает он. Но, перед тем как принять решение об аборте, можно обратиться к помощи родных, друзей, поговорить со священником, отметил Сергей Муратов.

Ввести в Курганской области наказание за склонение к абортам попросил в конце октября  Союз православных женщин. Аналогичный закон уже приняли власти 13 регионов, в том числе в Мордовии, Вологодской, Тверской, Курской, Калининградской, Новгородской областях.

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Комментарии
43
280206998
37 минут
Белены объелся.
Дядя Бо
27 минут
Ильтяковых в РФ на 100 лет припасено.
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