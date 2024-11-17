Минобороны: ВС в Курской области блокировали ВСУ и предотвратили прорыв из котла

Минобороны сообщает, что Вооруженные Силы РФ блокировали подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи в Курской области, и сегодня, 17 ноября, в 4 часа утра противник предпринял попытку прорваться из образовавшегося котла группами по 15–20 человек.

В результате «огневого поражения» были убиты более 80 военнослужащих ВСУ, около 40 ранены, 24 взяты в плен.

«В настоящее время продолжается зачистка данного района и ликвидация оставшегося противника», — отмечается в сообщении.