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Происшествия Минобороны: ВС в Курской области блокировали ВСУ и предотвратили прорыв из котла

Минобороны: ВС в Курской области блокировали ВСУ и предотвратили прорыв из котла

1 810
12 комментариев

Минобороны сообщает, что Вооруженные Силы РФ блокировали подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи в Курской области, и сегодня, 17 ноября, в 4 часа утра противник предпринял попытку прорваться из образовавшегося котла группами по 15–20 человек.

В результате «огневого поражения» были убиты более 80 военнослужащих ВСУ, около 40 ранены, 24 взяты в плен.

«В настоящее время продолжается зачистка данного района и ликвидация оставшегося противника», — отмечается в сообщении.

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Комментарии
14
Сила в Правде!!
1 час
ох уж эти сказочники...
Гость
59 минут
А когда проснулись, то постель была мокрая.
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