Следователя залили «перцем», когда он в «Магните» на юге Петербурга пытался остановить воров

На глазах у сотрудника МВД в магазине «Магнит» двое пытались убежать с товаром мимо касс. Следователь не растерялся, но получил струю «перца».
Как стало известно «Фонтанке» 17 ноября, свидетелем воровства 28-летний следователь стал в продуктовом магазине возле своего дома на проспекте Ветеранов поздним вечером накануне. Когда парочка начала прятать продукты за пазуху и стремительно удаляться из магазина, сотрудник УМВД Василеостровского района отреагировал молниеносно, схватил одного из негодяев за рукав, другой рукой достал удостоверение и вслух произнес, где работает. Похитителей эта информация не обрадовала, но не остановила. Пока один вырывался и матерился, второй достал баллончик с перцовым газом и распылил его в лицо сотруднику.
Негодяев ищут. Врачи зафиксировали аллергическую реакцию на слезоточивый газ и отпустили следователя отсыпаться.
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