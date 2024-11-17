Следователя залили «перцем», когда он в «Магните» на юге Петербурга пытался остановить воров

Как стало известно «Фонтанке» 17 ноября, свидетелем воровства 28-летний следователь стал в продуктовом магазине возле своего дома на проспекте Ветеранов поздним вечером накануне. Когда парочка начала прятать продукты за пазуху и стремительно удаляться из магазина, сотрудник УМВД Василеостровского района отреагировал молниеносно, схватил одного из негодяев за рукав, другой рукой достал удостоверение и вслух произнес, где работает. Похитителей эта информация не обрадовала, но не остановила. Пока один вырывался и матерился, второй достал баллончик с перцовым газом и распылил его в лицо сотруднику.