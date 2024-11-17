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Происшествия Следователя залили «перцем», когда он в «Магните» на юге Петербурга пытался остановить воров

Следователя залили «перцем», когда он в «Магните» на юге Петербурга пытался остановить воров

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26 комментариев

На глазах у сотрудника МВД в магазине «Магнит» двое пытались убежать с товаром мимо касс. Следователь не растерялся, но получил струю «перца».

Как стало известно «Фонтанке» 17 ноября, свидетелем воровства 28-летний следователь стал в продуктовом магазине возле своего дома на проспекте Ветеранов поздним вечером накануне. Когда парочка начала прятать продукты за пазуху и стремительно удаляться из магазина, сотрудник УМВД Василеостровского района отреагировал молниеносно, схватил одного из негодяев за рукав, другой рукой достал удостоверение и вслух произнес, где работает. Похитителей эта информация не обрадовала, но не остановила. Пока один вырывался и матерился, второй достал баллончик с перцовым газом и распылил его в лицо сотруднику.

Негодяев ищут. Врачи зафиксировали аллергическую реакцию на слезоточивый газ и отпустили следователя отсыпаться.

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Комментарии
28
MAGDANOZA
1 час
Найдут. Главное, чтобы следователю от начальства не влетело за героизм.
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Шерсть. 100%.
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