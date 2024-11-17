Разлохматило от удара. Два автомобиля ушли в отбойник на трассе «Сортавала», есть пострадавшие

Серьёзная авария случилась утром 17 ноября в Приозерском районе Ленинградской области, у посёлка Кузнечное.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 8:20 на 140-м километре трассы А-121 «Сортавала» столкнулись две попутные легковые машины. По данным Аварийно-спасательной службы Ленобласти, это были «Хонда» и «Опель». Пострадали два человека.
«Спасатели поисково-спасательного отряда г. Приозерск провели отключение АКБ автомобилей», — отмечается в сообщении.
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