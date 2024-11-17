Подозреваемого в убийстве 10-летней давности в Ленобласти нашли в Колумбии

Фигурант уголовного дела об убийстве в Ленобласти депортирован из Республики Колумбия в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России. Об этом 17 ноября сообщает «МВД МЕДИА».

«Сегодня в аэропорту города Боготы сотрудники компетентных органов Республики Колумбия передали российским полицейским Вадима Фролова, находившегося в международном розыске по обвинению в совершении убийства», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, убийство было совершено в Шлиссельбурге в 2015 году. Злоумышленник ударил своего оппонента несколько раз по голове, затем задушил, тело погрузил в автомобиль и вывез в неизвестном направлении. В ноябре того года следователи возбудили уголовное дело.

Фролов, который считается подозреваемым, уехал из России. Его объявили в международный розыск фигуранта на основании материалов петербургского главка и во исполнение поручения генпрокуратуры. По каналам Интерпола колумбийские партнеры передали информацию, что Вадим Фролов в их стране и пользуется загранпаспортом на чужое имя.

«Злоумышленник в ближайшее время будет доставлен в Российскую Федерацию для проведения дальнейших следственных действий и привлечения к установленной законом ответственности», — отметила Ирина Волк.