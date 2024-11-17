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Происшествия Подозреваемого в убийстве 10-летней давности в Ленобласти нашли в Колумбии

Подозреваемого в убийстве 10-летней давности в Ленобласти нашли в Колумбии

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3 комментария

Фигурант уголовного дела об убийстве в Ленобласти депортирован из Республики Колумбия в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России. Об этом 17 ноября сообщает «МВД МЕДИА».

«Сегодня в аэропорту города Боготы сотрудники компетентных органов Республики Колумбия передали российским полицейским Вадима Фролова, находившегося в международном розыске по обвинению в совершении убийства», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, убийство было совершено в Шлиссельбурге в 2015 году. Злоумышленник ударил своего оппонента несколько раз по голове, затем задушил, тело погрузил в автомобиль и вывез в неизвестном направлении. В ноябре того года следователи возбудили уголовное дело.

Фролов, который считается подозреваемым, уехал из России. Его объявили в международный розыск фигуранта на основании материалов петербургского главка и во исполнение поручения генпрокуратуры. По каналам Интерпола колумбийские партнеры передали информацию, что Вадим Фролов в их стране и пользуется загранпаспортом на чужое имя.

«Злоумышленник в ближайшее время будет доставлен в Российскую Федерацию для проведения дальнейших следственных действий и привлечения к установленной законом ответственности», — отметила Ирина Волк.

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Убийство Убийство 10-летней давности Колумбия
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Комментарии
3
Гость
23 минуты
А этот злоумышленник Фролов из кишлачной шерсти или арычной? Что скажут местные эксперты? 🙄
Гость
7 минут
Никогда не берите загранпаспорт нового образца )
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