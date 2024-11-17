Под Выборгом сбитого пешехода переехали еще две машины

Пешеход погиб после ДТП на трассе «Скандинавия» под Выборгом. Тот, кто его сбил, уехал.

Как стало известно «Фонтанке» 17 ноября, неизвестного мужчину в возрасте около 65 лет сбили два дня назад вечером вне зоны пешеходного перехода. Сперва его задела машина, которая ехала в сторону поселка Торфяновка. Водитель скрылся. Затем его переехал водитель «Рено», который не успел остановиться. Затем на мужчину наехала еще и «Газель».