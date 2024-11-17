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Происшествия Под Выборгом сбитого пешехода переехали еще две машины

Под Выборгом сбитого пешехода переехали еще две машины

1 742
4 комментария

Пешеход погиб после ДТП на трассе «Скандинавия» под Выборгом. Тот, кто его сбил, уехал.

Как стало известно «Фонтанке» 17 ноября, неизвестного мужчину в возрасте около 65 лет сбили два дня назад вечером вне зоны пешеходного перехода. Сперва его задела машина, которая ехала в сторону поселка Торфяновка. Водитель скрылся. Затем его переехал водитель «Рено», который не успел остановиться. Затем на мужчину наехала еще и «Газель».

Мужчина скончался на месте аварии. Первого водителя ищут.

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Комментарии
4
282201992
14 минут
два законтролили..чтоб наверняка
Zdobsi
35 минут
Шансов видимо совсем не было? Ну наверное переедешь, если света нет. Непонятно, как ещё раз газель то смогла? Хотя вины наехавших водителей нет? Долга там непрямая, скорость 60+ и дождь...
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