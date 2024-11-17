В ДТП в Toyota RAV4 у Красного Села погиб человек. Водитель — без прав, зато с 14 штрафами

Пешеход погиб в ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти минувшим вечером. К водителю очень много вопросов.

Как сообщает 17 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, ДТП случилось вчера в 20:45 на 4-м километре подъезда к Красносельскому району — по словам очевидцев в соцсетях, на Пушкинском шоссе между Красным Селом и Малым Карлино. По данным полиции, 37-летний мужчина на «Тойоте Рав 4» насмерть сбил 42-летнего мужчину, который шёл в попутном направлении по краю проезжей части.

Инспекторы ГАИ выяснили, что водителя в 2023 году лишили прав за отказ от медосвидетельствования на алкоголь. При этом в 2024 году его 14 раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости.

«По факту ДТП полиция проводит проверку, детали происшествия устанавливаются», — отмечается в сообщении.