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Происшествия Под окнами дома на юге Петербурга нашли мужчину. В квартире на 9 этаже еще одного — с ножом в животе

Под окнами дома на юге Петербурга нашли мужчину. В квартире на 9 этаже еще одного — с ножом в животе

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7 комментариев

Уголовное дело по статье об убийстве расследуют правоохранительные органы после обнаружения двух тел на Олеко Дундича. О причинах произошедшего за них может говорить диагноз.

Как сообщает ГУ МВД региона 17 ноября, сообщение о трупе в квартире на девятом этаже в доме 8 по Олеко Дундича поступило накануне около семи часов вечера. В одной из комнат обнаружили тело 39-летнего петербуржца с ножевым ранением в области живота.

В это же время прохожие сообщили в 112 о человеке под окнами этого же дома. Мужчина был жив, но очень серьезно травмирован. Кроме переломов и ушибов врачи зафиксировали наркотическое опьянение.

В полиции считают, что между мужчинами возник конфликт, во время которого произошло убийство, после чего убийца попытался избежать ответственности ценой собственной жизни. По данным «Фонтанки», это ему удалось, около 10 часов вечера мужчина скончался.

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Комментарии
7
280206998
39 минут
Минус два ханурика.
281844248
1 час
Страсти то какие.
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