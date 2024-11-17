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Общество «Мисс Вселенная — 2024» стала девушка из Дании. Россиянка вошла в топ-12 финалисток

«Мисс Вселенная — 2024» стала девушка из Дании. Россиянка вошла в топ-12 финалисток

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12 комментариев

В Мексике состоялся финал конкурса «Мисс Вселенная — 2024». Трансляцию в ночь с 16 на 17 ноября вел телеканал Telemundo.

Победу одержала представительница Дании Виктория Кьер Тейлвиг, которой несколько дней назад исполнился 21 год. Девушка родилась на севере Дании, получила высшее образование в области бизнеса и маркетинга и работает в ювелирной индустрии. Теперь она носит корону «Свет бесконечности», которая покрыта 18-каратным золотом и украшена бриллиантами и 23 золотыми жемчужинами.

В конкурсе «Мисс Вселенная — 2024» приняли участие 129 девушек из разных стран мира. «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева вошла в топ-12 первых красавиц мира.

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Комментарии
12
Заливщик голосовых планок
38 минут
"топ-12" - это как топ-24, только топ-12, да? :)
cerf
39 минут
Где фото?
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