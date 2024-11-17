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Образ жизни тест Вы всех бесите или свой в доску? Ответьте на 13 вопросов и узнайте, что о вас думают коллеги

Вы всех бесите или свой в доску? Ответьте на 13 вопросов и узнайте, что о вас думают коллеги

Простой тест, чтобы раз и навсегда расставить все точки над Ё

3 474
8 комментариев

Как думаете, вы общительный весельчак или занудный одиночка?

На работе мы проводим солидную часть времени и порой даже не задумываемся о том, как выглядим в глазах соседей по офису. В лицо они могут говорить одно, а за спиной — совершенно другое. Хотите знать, что о вас на самом деле думают коллеги, насколько вас любят в коллективе? Пройдите наш тест и узнайте, насколько вы ценный сотрудник.

ТЕСТПройден 1152 раза
1 / 13

Как вы обычно встречаете новых коллег?

  • Здороваюсь и сразу предлагаю помощь

  • Жду, пока они сами подойдут

  • Избегаю контактов, чтобы не нарушать личное пространство

2 / 13

Как вы обычно реагируете на критику со стороны коллег?

  • Чувствую обиду и начинаю оправдываться

  • Признаю ошибки и стараюсь исправить

  • Слушаю, но редко прислушиваюсь

3 / 13

Когда в коллективе возникает конфликт, как вы себя ведете?

  • Присоединяюсь к одной из сторон и поддерживаю свою позицию

  • Попробую быть посредником и урегулировать ситуацию

  • Сижу в стороне и избегаю вмешательства

4 / 13

Как вы обычно выполняете свою работу?

  • Редко довожу дела до конца и часто ищу оправдания

  • Иногда откладываю задачи на потом, но всё выполняю качественно

  • Всегда стараюсь завершить все задания вовремя и на высоком уровне

5 / 13

Что вы обычно делаете в обеденный перерыв?

  • Провожу время в одиночестве

  • Провожу время с коллегами, обсуждаем разные темы

  • Чаще всего у меня обед за рабочим столом

6 / 13

Как часто вы помогаете коллегам в их задачах?

  • Постоянно, стараюсь быть полезным и делиться опытом

  • Иногда, когда есть время и желание

  • Редко, предпочитаю сосредотачиваться на своих делах

7 / 13

Как вы относитесь к командной работе?

  • Обожаю работать в команде, мне нравится обмениваться идеями

  • Предпочитаю работать индивидуально, так мне комфортнее

  • Мне всё равно, главное, чтобы работа была выполнена

8 / 13

Как часто вы участвуете в социальных мероприятиях компании (праздники, тимбилдинги и т. д.)?

  • Иногда, если мероприятие мне интересно

  • Предпочитаю избегать таких событий

  • Я всегда стараюсь участвовать и поддерживать инициативы

9 / 13

Как вы относитесь к делегированию задач коллегам?

  • Я делегирую задачи с уверенностью, доверяя коллегам

  • Мне трудно делегировать, я предпочитаю делать всё сам

  • Иногда делегирую, если есть необходимость

10 / 13

Как вы воспринимаете успехи других?

  • Радуюсь успехам коллег, стараюсь поддерживать их

  • Иногда завидую, но понимаю, что каждый идет своим путем

  • Чувствую себя неуверенно, когда другие добиваются успехов

11 / 13

Что вы сделаете, если узнаете, что коллега невольно вас подставил?

  • Если последствия будут тяжелыми, отомщу

  • Поговорю по душам с этим человеком

  • Я это проигнорирую

12 / 13

Вы много общаетесь на личные темы на работе?

  • Только с теми, с кем близкие отношения

  • Нет, я не распространяюсь о личной жизни

  • Да, я люблю поболтать

13 / 13

Несколько коллег планируют собраться и посидеть где-нибудь после работы. Будете участвовать?

  • Вне офиса я чувствую себя с коллегами некомфортно, если пойдет мой друг из отдела, я пойду вместе с ним

  • Да, это так здорово — пообщаться с коллегами в нерабочей обстановке

  • Мне что, больше нечем заняться вечером? Не стану тратить свободное время на это

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Комментарии
8
169991062
2 часа
и чё ? А где смеяться ?
275640356
1 час
Как вы обычно реагируете на критику со стороны коллег? - Слушаю, а потом стараюсь незаметно избавиться от трупа.
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