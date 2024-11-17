Вы всех бесите или свой в доску? Ответьте на 13 вопросов и узнайте, что о вас думают коллеги

На работе мы проводим солидную часть времени и порой даже не задумываемся о том, как выглядим в глазах соседей по офису. В лицо они могут говорить одно, а за спиной — совершенно другое. Хотите знать, что о вас на самом деле думают коллеги, насколько вас любят в коллективе? Пройдите наш тест и узнайте, насколько вы ценный сотрудник.